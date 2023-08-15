平乐寨，是平乐村旧时的称呼，它就是今洛阳市孟津区平乐镇平乐村，是一个历史悠久的村落。金秋，我们走进平乐，讲述一段古老的故事。

平乐寨，是平乐村旧时的称呼，它就是今洛阳市孟津区平乐镇平乐村，是一个历史悠久的村落。金秋，我们走进平乐，讲述一段古老的故事。

平乐观和平乐园

清代杭世骏《三国志补注》卷一说：“《洛阳记》：‘平乐园，魏明帝造，即平乐观之地也。’今城东平乐保是。”《洛阳记》是西晋陆机的著作，记载平乐园是曹魏明帝在平乐观旧址上建造的，位置在清代洛阳城东的平乐保。平乐保，又称平乐寨，就是今平乐村。

平乐观建于东汉明帝永平五年(公元62年)，这里是皇帝举行大型庆典、百戏演出、讲武观兵的大型场所。汉和帝时，兰台令史李尤作《平乐观赋》，描述了平乐观的宏大气象，称它：“大厦累而鳞次,承岧峣之翠楼。”“龟池泱漭，果林榛榛。”

《平乐观赋》重点描述了当时百戏演出的场景：“戏车高橦，驰骋百马；连翩九仞，离合上下；或以驰骋，覆车颠倒。”这里讲的是大型马戏表演，还有乌获扛鼎、吞刀吐火、凌高履索、飞丸跳剑、鱼龙曼延等百戏节目。所谓百戏，是古代杂技、歌舞及民间各种音乐技艺的总称。

平乐观毁于董卓之乱。曹魏时期，在平乐观旧址上建的平乐园，成为贵族们的聚会宴饮之处。曹植《名都篇》云：“归来宴平乐，美酒斗十千。脍鲤臇胎鰕，炮鳖炙熊蹯。鸣俦啸匹侣，列坐竟长筵。连翩击鞠壤，巧捷惟万端。白日西南驰，光景不可攀。云散还城邑，清晨复来还。”

该诗的意思是，我从封地(曹植的封地在陈郡，今周口市一带)，回到洛阳，大宴于平乐园，美酒一斗便值十千钱。细切了鲤鱼，烹煮了虾羹，爆炒甲鱼，再烧烤熊掌。呼朋引伴前来入座，长长的筵席顷刻坐满。来宾们蹴鞠和击壤忙个不停，身手敏捷，花样翻新。太阳永远疾驰在西南，流逝的光景不可追攀。盛宴后我们如云骤散，明天清晨再来此畅饮游玩！

隋炀帝迁都洛阳后，整修了平乐园，使这里成为一处重要的军事基地。大业十三年(公元617年)夏，瓦岗军发兵十万，攻打七万隋军驻守的平乐园，双方血战数日。隋军除少数人突围外，其余皆阵亡。同时，瓦岗军也损失过半。此战，加速了隋朝的灭亡，瓦岗军也走向了衰落。在此战中，平乐园被夷为平地。

且忆旧时平乐寨

明朝初年，在平乐一带进行移民屯垦，使这里逐渐形成大型集镇。清朝同治元年(公元1862年)的平乐之战后，这里修建了平乐寨。明、清、民国时期，平乐隶属洛阳县。

这里的平乐之战，指的是捻军攻打平乐之战。同治元年三月，捻军张洛行部由南向北而来，兵临龙门镇，兵锋直抵洛阳城。当时，河南省驻豫西剿匪的总指挥是副总兵杨飞熊，他是个贪生怕死之徒，带两万清军，不战而逃，逃到了平乐镇。

但是，捻军未能攻克洛阳，原因是洛阳城池坚固。更为重要的是，河南知府安奎组织了地方民团三万多人守城。

捻军损兵折将，无法破城，就撤兵向平乐镇进发。杨飞熊见捻军前来，弃镇而逃。平乐团总郭宽平，转移群众后，带领民团数百人，与捻军展开了激战，民团大败。捻军将平乐洗劫一空后，转兵西进，攻克新安、永宁(今洛宁)等县城。驻陕州的清军将领李续焘率部和洛阳民团，在永宁大破捻军。捻军向西南撤走，进入陕西省。

此役后，杨飞熊被明正典刑。河南府要求，各村普遍修建圩寨。圩寨是一种小型的城池，有的用砖头堆砌，有的用石块建造，有的用土堆成。平乐寨，就是在这种背景下修建的。

1932年，地理学家倪锡英在洛阳考察后写的《洛阳》一书中，详细地描述了平乐寨。他说：“平乐村在洛阳城东北二十里，与其说它是一个村，无宁说它是一个小城来得确当些。村的四周，是一个极大的土围子，周围有四五里，分设着东西南北四个城门。”“那土城上面，到处还设着碉堡，遇到匪警时，这碉堡便是探望敌情和报警的一个地方。”

倪锡英在书中还介绍了平乐的管理、经济、教育等各方面的内容，他最后说：“这样的村庄，可以说在中国现阶段的农村中是少见的，他们富有‘自卫’‘自治’‘自养’‘自教’的能力，和古时封建制度下的部落一样。洛阳乡间的大多数的农村，全和平乐村一般，这是因为这些农村还没有直接受到帝国主义经济侵略的影响，因此，只要年岁丰收，没有战争兵祸，人们还能过得一时平安的生活。”

但是，平乐寨并没有保存下来。1944年5月，日军集结重兵攻打平乐寨，平乐民团进行了顽强的抵抗。平乐寨最终沦陷，日军在这里烧杀抢掠，犯下了滔天罪行。

郭氏正骨誉满天下

倪锡英写道：“平乐村里面，有很整齐的街道，两旁夹植着绿树，树荫里建着住屋，那些房子都建筑得很高大很精美。内部的陈设也很精美，平乐村在科举时代曾出过许多文人，因此与别的乡村不同，处处显着文雅的气象。”

但是，这些建筑目前只保留了一个院子，共存三座建筑，这就是郭祥泰故居，即益元堂旧址，是平乐郭氏正骨的发源地。

关于平乐郭氏正骨的起源有多种说法，但是，郭祥泰作为第一代传承人，是大家公认的。清代张象山《乡村志异》卷三云：“郭祥泰，洛阳县平乐人也。初为河南府医士，台湾府民变，从云鹤将军、领太医院随军执事肖梧岗，至台湾府平乱，专理骨伤，以功授五品随军医官。王师凯旋，祥泰归故里，肇益元堂，专医骨伤。”

郭祥泰的儿子郭树信(字敦甫)、孙郭贯田(字寸耕)、曾孙郭聘三(字礼尹)都是名医。民国高祐《嵩洛草堂遗编》卷二《郭聘三》条目：“清郭聘三，字礼尹，祖籍平乐。平乐郭氏之医，以接筋骼著，至聘三其艺遂擅天下。平乐，故汉园。郭，大族。明清五百年间，甲科簪缨，为中州冠。而聘三父子，独以名世。自其大父敦甫，尝获异授。父寸耕，踵受方术。聘三承祖父业，加以深邃恢闳，旁通《灵》《素》，折衷诸先哲奥秘，成一家法。”

这里介绍了平乐郭氏正骨的传承，郭祥泰的后人以接骨而闻名。同时，介绍了平乐村是汉代名园，郭氏是明清以来的名门望族。

高祐接着说，有些骨折，西医束手无策，求助于郭氏才能治愈。于是，“莫不叹服奇绝，郭氏医遂为中外所独有”。接着，高祐举了郭寸耕的三个医案，他治好了河南知府文悌长子等人的骨病。光绪二十七年(公元1901年)，因庚子之乱而逃到西安府的慈禧太后和光绪皇帝，因《辛丑条约》的签订而起驾回京，“车驾至洛，文太守以义行闻，慈禧太后以擘窠体篆‘好好’两言赐”。

至于郭聘三，高祐评价甚高，他说：“聘三孝友勤朴，少理家政，复工医，医日精，名日闻，而足迹未尝出里闬。友人高祐客箕山，有居停老人山行足折，介祐书迎迓而愈之。旋宿山馆中，所至壅门请医，辄如家居时。有龟背釜胸而两足挛卷者，聘三为医之如成人，夫伛偻跛躄千古良工无能如何者，其神异如此。”

这段话有三层意思：一、郭聘三一般不出诊，高祐在箕山教学时，有一老人骨折，高祐把郭聘三请到了箕山，治愈了老人。二、郭聘三在箕山治愈了很多病人。三、“有龟背釜胸而两足挛卷者，聘三为医之如成人”，此病人龟背釜胸、两足挛卷，但郭聘三把他治好了。

高祐最后说：“郭氏既以医名天下，而远近无传其术者。礼尹父子不著书，无医案，而筋理密致，又非自幼入门多年口授不能精，是以独成绝技。”这门绝技，自郭聘三之后，又经郭灿若、高云峰、郭维淮等几代人，一直传承到今天。如今，这门绝技，已被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录，成为我国中医骨伤科最大学术流派。

平乐古寨觅遗珠，这里有太多的文化遗产之珍珠，这个故事很长很长，以后我们还会慢慢讲。（郑贞富）