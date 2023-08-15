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自贸区洛阳片区“综合窗口”改革实现“一窗办多事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 08:38

　　记者从自贸区洛阳片区获悉，该片区综合服务大厅积极开展“综合窗口”改革，依托预约办理、智能分流等方式，推进政务服务跨系统、跨部门、跨业务层级协同办理，通过全面落实“一门进、一窗办、一站式”办理模式，成功打破部门窗口限制，真正实现了从“一事跑多窗”到“一窗办多事”的升级改变。

　　围绕改革，综合服务大厅对现有窗口进行分类整合、集中分区，根据事项关联度，统一设置“综合窗口”并进行编号，不再按照所属部门添加后缀，而是利用预约办理叫号系统，推动分部门“多窗式”服务向跨部门“一窗式”服务转变，让企业群众办事从“找部门窗口”到“一窗直达”，实现了任一窗口均可办理相关领域全部事项。

　　在具体执行中，由于各窗口人员由政务大厅统一配备管理，各部门派驻“首席事务代表”统一进驻大厅，对业务流程实行“全链条”标准化管理，从而进一步强化了部门协作效果，实现了行政审批效率大幅提升。

　　该项改革有效消除了大厅以往部门林立、窗口过多、各自为政的弊端，解决了企业群众办理业务时在多部门、多窗口间重复叫号、多次排队、折返跑的问题，减少了申请材料和办事流程，实现了中心业务从“专科受理”向“全科受理”的升级。

　　根据规划，后续自贸区洛阳片区将持续推进“综合窗口”改革，打造“通窗为主、专窗为辅、有机统一”的综合服务实体，突出事项整合，积极建设“集成大厅”，加快构建审批更快、服务更优、办事更便捷、作风更实的政务服务体系，为营造一流营商环境保驾护航。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李盈)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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