饮料掉落一地环卫工来帮忙 货车司机送锦旗表谢意

10月9日上午，宜阳的郭少波将写有“古都环卫人高尚 热心帮助陌生人”的锦旗送给洛阳福赛特环保科技有限公司的环卫工，以感谢他们帮其将掉落一地的饮料搬运上车。

10月9日上午，宜阳的郭少波将写有“古都环卫人高尚 热心帮助陌生人”的锦旗送给洛阳福赛特环保科技有限公司的环卫工，以感谢他们帮其将掉落一地的饮料搬运上车。

郭少波今年52岁，宜阳县三乡镇人。9月27日，他驾驶一辆货车从巩义拉了32吨价值近4万元的饮料送往洛宁。当日6时30分许，他从三川大道往南山大道拐弯时，饮料因惯性掉落下来。

郭少波停车后发现，车上的饮料掉下来了一半，未掉落的也全都乱了。“幸亏掉落的饮料是靠近路边，有些还掉到了匝道外面，未阻碍交通。”郭少波说，仅凭他一人实在是无法将饮料装上车。就在他犯愁时，负责该路段的环卫工吉新献得知此事，叫来10余名同事帮忙。大家协助郭少波先将车上的饮料摆整齐，然后将掉落的饮料搬上车，忙了几乎一天才将掉落的饮料都装上车。

“当时还下着雨，他们不嫌脏、不嫌累一直忙活着，真的很辛苦。”郭少波说，吉新献等人的无私帮助，让他很受感动，他想给大家送饮料表示感谢，被大家婉拒了，于是特意制作了这面锦旗表达谢意。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）