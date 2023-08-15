洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

饮料掉落一地环卫工来帮忙 货车司机送锦旗表谢意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 08:30

　　10月9日上午，宜阳的郭少波将写有“古都环卫人高尚 热心帮助陌生人”的锦旗送给洛阳福赛特环保科技有限公司的环卫工，以感谢他们帮其将掉落一地的饮料搬运上车。

　　郭少波今年52岁，宜阳县三乡镇人。9月27日，他驾驶一辆货车从巩义拉了32吨价值近4万元的饮料送往洛宁。当日6时30分许，他从三川大道往南山大道拐弯时，饮料因惯性掉落下来。

　　郭少波停车后发现，车上的饮料掉下来了一半，未掉落的也全都乱了。“幸亏掉落的饮料是靠近路边，有些还掉到了匝道外面，未阻碍交通。”郭少波说，仅凭他一人实在是无法将饮料装上车。就在他犯愁时，负责该路段的环卫工吉新献得知此事，叫来10余名同事帮忙。大家协助郭少波先将车上的饮料摆整齐，然后将掉落的饮料搬上车，忙了几乎一天才将掉落的饮料都装上车。

　　“当时还下着雨，他们不嫌脏、不嫌累一直忙活着，真的很辛苦。”郭少波说，吉新献等人的无私帮助，让他很受感动，他想给大家送饮料表示感谢，被大家婉拒了，于是特意制作了这面锦旗表达谢意。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
        “秋季，我们的接诊量明显多了，尤其是连续阴雨那些天，门诊量几乎是夏季的一倍。”这是记者近日从市第五人...
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒
  • 全市开发区高质量发展专题会议召开
  • 豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产
  • 方便群众健身 洛阳新区体育场环湖路灯...
  • 精心“梳妆”提升“颜值” 洛阳开元...
  • 江凌到洛宁县调研
  • 减免费用！洛阳市公证机构送上敬老“...
  • 洛阳市委主题教育领导小组第二次会议召开
  • 今后，洛阳企业的这项业务不用再跑北...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605