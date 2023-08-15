两个“郭×雷”，都因醉驾“栽了”

两个同名同姓的陌生人遇上是一种缘分，可如果他们在同一个晚上都因醉驾被同一个大队的交警查处，这“缘分”就多少有点尴尬了。

两个同名同姓的陌生人遇上是一种缘分，可如果他们在同一个晚上都因醉驾被同一个大队的交警查处，这“缘分”就多少有点尴尬了。

前段时间，我市交警部门严查各类交通违法行为，其中重点打击酒驾、醉驾。一天晚上，交警一大队交警在涧西区某路口执勤，查到一名叫“郭×雷”的驾驶员酒后驾驶二轮摩托车，经对其现场酒精检测，数值为133mg/100ml，涉嫌醉酒后驾驶机动车。约两小时后，在另一路口执勤的交警一大队交警查处了一辆小型轿车，经对驾驶员现场酒精检测，数值为130mg/100ml，涉嫌醉酒后驾驶机动车。巧的是，这名驾驶员也叫“郭×雷”。

近日，我市交警部门公布这个典型案例，再次提醒广大驾驶员，醉酒驾驶机动车危害个人安全和公共安全，涉嫌危险驾驶罪，不仅会使本人受到刑事处罚，也会对个人择业、征信及子女的前途造成不良影响。酒后驾车，成本高昂，一定要做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。

●饮酒驾驶

条件：酒精含量20mg/100ml～80mg/100ml(不含)。

违法成本：驾驶证记12分、暂扣机动车驾驶证6个月、罚款1000元。

●醉酒驾驶

条件：酒精含量达到或超过80mg/100ml。

违法成本：约束至酒醒、吊销驾驶证、5年内不得重新取得机动车驾驶证、追究刑事责任。

●饮酒后驾驶营运机动车

违法成本：处15日拘留、罚款5000元、吊销驾驶证、5年内不得重新取得机动车驾驶证。

●醉酒驾驶营运机动车

违法成本：约束至酒醒、吊销驾驶证、追究刑事责任、10年内不得重新取得机动车驾驶证、重新取得驾驶证后不得驾驶营运机动车。

●因酒驾发生重大交通事故构成犯罪

违法成本：追究刑事责任、吊销驾驶证、终身禁驾。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）