洛阳一对老夫妇钟情笔墨丹青 社区里创办书画院

“轻罗小扇扑流萤”……在古诗词中，精美的罗扇往往象征着“山河无恙，岁月静好”。

王怀风（左）和吕鸿培钟情书画

“轻罗小扇扑流萤”……在古诗词中，精美的罗扇往往象征着“山河无恙，岁月静好”。如今，洛阳汉服文化实力出圈、热度不减，让罗扇这种汉服“周边产品”广受青睐，不少人热衷于画扇面，其中包括涧西区重庆路街道重一社区“和谐书画院”的创办者。

拿起画笔、蘸饱颜料、略一沉思，77岁的王怀风一手拿扇子，另一手拿画笔，在一个空白扇面上画起牡丹；吕鸿培则拿出一张宣纸，画起了荷花……10日上午，在重一社区“和谐书画院”活动室里，柔和的阳光洒在桌上，该书画院创办者王怀风、吕鸿培这对儿夫妇兴致勃勃，现场给记者露了一手。

王怀风、吕鸿培都是老党员，在重一社区住了几十年。这些年，他们的子女相继成家立业，两位老人过起了轻松幸福的“二人世界”，书画是他们共同的爱好。

“我在社区工作了几十年，老伴儿在原洛阳矿山机械厂工作，比我晚两年退休。”王怀风说，她退休后闲不住，一个偶然的机会，她在朋友家看到一幅漂亮的牡丹画，得知是朋友创作的，她表示羡慕。于是，2001年，她专门到一所老年大学学习绘画，吕鸿培退休后，他们成了同班同学，上课时共同学习，下课后经常切磋画艺，3年后一起“出师”。

2003年，某单位组织书画大赛，并将获奖作品编辑成书，于是，这对儿夫妇萌生了创办书画院的念头。后来，在社区的帮助下，他们创办了“和谐书画院”，并吸引30多名书画爱好者参加。

从成立至今，“和谐书画院”已累计吸收六七十名成员，有些基础好的成员，通过团队锻炼提升了水平；有些人是零基础，在大家的帮助下进步很快。“和谐书画院”不仅吸纳重一社区居民，还吸引了很多“远方朋友”。如今，很多从“和谐书画院”走出来的书画爱好者，在自己的社区创办了此类团队，服务社区居民。

吕鸿培说，书画院里有几个学得特别好的成员，后来还办起了画展；疫情期间书画院停止活动，不少人学会了上网，在直播间里画画、卖画；还有不少稍年轻的成员，靠画画实现了创业。

“书画院对社区帮助很大。”重一社区工作人员刘云说，“和谐书画院”成立后，不仅让居民老有所乐，还发挥了重要的社会作用——义务写春联，在各种主题宣传中为社区创作宣传画，并开展义卖活动。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙百璐 文/图）