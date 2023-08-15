退休后，他闯出了“台球老焦”的名号

9日上午，在涧西区长春社区台球活动室里，人气很旺却鸦雀无声。“砰！”随着一记利落的开球，标有不同序号的彩球四散开来，散落的位置看似杂乱无章，但在开球人老焦的心里，球与球的连线和角度，已经生成了一幅线路图。

9日上午，在涧西区长春社区台球活动室里，人气很旺却鸦雀无声。“砰！”随着一记利落的开球，标有不同序号的彩球四散开来，散落的位置看似杂乱无章，但在开球人老焦的心里，球与球的连线和角度，已经生成了一幅线路图。在台球桌边，七八名头发花白的球迷围在一起，目光对准球桌，现场只能听到杆起杆落间台球碰撞的声音……

焦应申正在打球

退休后，他与台球结缘

老焦名叫焦应申，今年75岁，是我市老年台球圈的“明星选手”。这些年，他多次参加省市级各类台球比赛，并拿到了骄人成绩，被熟悉他的台球爱好者亲切地称为“台球老焦”。

“在大多数球类运动中，观众喜欢某个选手就会为他欢呼鼓掌。但台球不同，对一个选手的最大认可，就是屏息凝神地观看。”焦应申说，台球讲究心手合一，很多时候，当他来到社区台球活动室打球时，大家就会放下自己的球杆，聚在他的台球桌前观看，这在他看来，是值得骄傲和快乐的高光时刻。

焦应申回忆，他和台球的结缘纯属巧合。2005年退休后，他有一次无意间走进社区台球活动室，从未接触过台球的他本想“玩玩试试”，没想到，他拿起球杆就再没舍得放下。

为了能每天打球，他主动承包家务

“那时，我喜欢打乒乓球，打得不错，想换个球类运动挑战一下。”焦应申说，刚开始，他把握不好出杆力度，有一次出了3次杆都没戳到球，被旁边的一个高手公开“嘲笑”，对方“劝”他重回乒乓球桌，但骨子里不服输的劲头让他当场立誓：“一年后，咱俩再比试比试！”

此后一年间，每天不管刮风下雨，焦应申都会雷打不动地到台球室练习。“为了能每天抽出3个小时打球，我付出的可多了！”焦应申说，妻子原本希望他退休后多花些时间陪伴自己，所以最开始，他打台球遭到了妻子反对，为了能“达到目的”，他想了不少办法，不仅主动承包了家务，一有机会他还跟妻子动之以情、晓之以理，“我跟她说，打球是为了锻炼身体，锻炼身体是为了多给家里作贡献”。

靠着机智与勤奋，焦应申很快从“新手小白”成长为“技能熟手”，打不同的点位，就能控制球往不同的方向走。当一年后的“约战”如期而至时，焦应申战胜了对手，他的信心大增，运动生涯也随之渐入佳境。经过几年的技术打磨，焦应申开始在我市各类老年台球比赛上亮相，并取得不错的名次，逐渐在圈内闯出了“台球老焦”的名号。

在社区里，他成为台球运动的代言人

焦应申说，运动让他的退休生活充实、出彩，在学习台球、享受运动的过程中，他还交到了许多勤奋、有趣的新朋友，令他的晚年生活不时迸发出新的活力。

由于自己尝到了甜头，焦应申便希望能够帮助更多社区老人找到新的快乐源泉。如今，在长春社区，焦应申已成为台球运动的代言人，但凡在社区里见到退休后无所事事的老人，他就会现身说法，向其讲述台球运动的好处等。

在焦应申的带动和影响下，加入长春社区老年台球队的老人越来越多，截至目前，这支队伍共有11名队员，平均年龄76岁。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 何谦 文/图）