“依法表决通过可装电梯”是有温度的公平（洛谭说事）

老旧小区加装电梯难题有望破解！看洛阳网，市人大常委会出台《关于既有住宅加装电梯的决定》，明确三分之二以上业主参与表决，只要其中有四分之三以上同意即可加装电梯，不仅体现公平，也扫除了“一票否决”的羁绊，让“望梯兴叹”的人们吃下“定心丸”。

老旧小区加装电梯难题有望破解！看洛阳网，市人大常委会出台《关于既有住宅加装电梯的决定》，明确三分之二以上业主参与表决，只要其中有四分之三以上同意即可加装电梯，不仅体现公平，也扫除了“一票否决”的羁绊，让“望梯兴叹”的人们吃下“定心丸”。

小小的几级台阶，就是挡在老人面前的一座“山”。由于历史原因，洛阳6层及以下老旧小区居民楼，基本上都没有安装电梯。住在没有电梯的老楼里，老人深受爬楼之苦，社会上加装电梯的呼声很高。

近几年，为纾解老年群体“上下楼的烦恼”，减轻百姓负担，我市将加装电梯写进政府工作报告，推出财政补贴激励、支持提取公积金等惠民政策，给不少居民以“一键直达”的幸福。然而，惠民之举在落实中却遭遇阻力。因为加装电梯影响采光、通风和房屋价值等，低层住户从自身利益考虑予以反对，常常导致“一户反对全楼搁置”。这对大多数业主来说，显然是不公平的。

按照民法典，改建、重建建筑物及其附属设施，应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。我市出台准法规性《决定》，规定业主依法表决通过可加装电梯，比如6层楼一个单元12户，至少8户人家参与表决，其中只要有6户同意即可加装电梯，符合民法典的法律精神，体现了公平的法治原则。这意味着“大多数”业主意见将得到尊重，即使1户反对也阻止不了加装电梯的推进。依法表决通过可装电梯，有利于打通老楼加装电梯落实的“最后一公里”，让老年群体不再为爬楼而犯愁。对他们来说，每天下楼走一走、晒晒太阳，就是有温度的公平。

加装电梯，只有相对公平，没有绝对公平。眼下，我市实施既有住宅加装电梯三年行动，即将开启倍速加装电梯模式，在这个过程中，业主受益不均在所难免，需要换位思考、理性面对。当然，也不妨采取措施平衡高低楼层居民的利益，让低层居民因加装电梯受影响而获取合理的经济补偿，以化解邻里矛盾。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）