洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

汝阳：“画”出乡村美 “廊”接振兴路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 08:18
旅游驿站

　　五彩斑斓的山路、花团拥簇的步道、设施齐全的驿站、整洁优美的乡村……金秋时节，行走在汝阳的山间公路上，一路鲜花相伴、美景随行，呈现出一派路畅业兴、人和村美的景象。

　　近年来，汝阳县深入贯彻落实省委、市委工作部署，高标准建设生态伏牛一号旅游公路，着力打造县域“漫游”交通旅游公路品牌“百里画廊”，打通城乡景观廊道，串联重点景区，整治乡村人居环境，完善配套基础设施，带动特色产业发展，绘就了全面推进乡村振兴的“汝阳画卷”。

　　以路“联”景 扮靓生态伏牛

　　八百里伏牛青山莽莽，最美的风景在路上。

　　奇山秀水、密林峡谷、漂流温泉……地处豫西伏牛山区的汝阳，文化底蕴深厚，旅游资源丰富，是“酒祖故里、恐龙之乡”，正着力打造“醉美汝阳”文旅品牌，但也面临着旅游资源分散、基础设施配套不完善等问题。

　　文旅融合，交通先行。去年，省委省政府统筹“一河三山”重点区域旅游资源，明确提出打造黄河古都、太行天路、生态伏牛、红色大别四大一号旅游公路，让“行走河南·读懂中国”品牌叫响全国。在谋划生态伏牛一号旅游公路时，市委明确提出要突出景观性、兼顾通达性、强化体验感，真正通过旅游公路建设提升旅游业态、优化旅游布局。

　　自去年以来，汝阳县按照生态性、本土性、便利性、经济性等原则，持续完善提升汝嵩路、上黄路、汝安路、郭木线等10条道路，在全市率先打造“百里画廊”旅游公路，公路总长210公里，贯通9个乡镇49个村庄，串联西泰山、恐龙谷漂流、杜康造酒遗址公园等景区，画中有画(风景)、画中有化(文化)、画中有话(故事)，为群众和游客提供更加便捷舒心的出行体验。

　　建设理念新。强化规划引领，深入研究旅游公路功能定位、竖向断面，避免大拆大建，立足现状合理改造，采用因地制宜、因地就势的方式，尊重地形地貌，打造高低错落、蜿蜒起伏的景观效果。

　　颜值气质佳。以提升道路硬件为抓手，加宽路面、铺设沥青，道路“白变黑”“黑变彩”，设置慢行绿道；以整治人居环境为重点，拆除违章建筑，实施“三线”入地、铺设管网，治理“六乱”，开展“六清”，改造管控村庄风貌，实现路村相宜、路景相融。

　　配套设施全。精心设计“精彩路段”，合理设计慢行系统、节点景观，分级布局旅游驿站17个、观景平台26处、重要景观节点95处，提升加油站22个，设置旅游标志、智能化导览系统等。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
        “秋季，我们的接诊量明显多了，尤其是连续阴雨那些天，门诊量几乎是夏季的一倍。”这是记者近日从市第五人...
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒
  • 全市开发区高质量发展专题会议召开
  • 豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产
  • 方便群众健身 洛阳新区体育场环湖路灯...
  • 精心“梳妆”提升“颜值” 洛阳开元...
  • 江凌到洛宁县调研
  • 减免费用！洛阳市公证机构送上敬老“...
  • 洛阳市委主题教育领导小组第二次会议召开
  • 今后，洛阳企业的这项业务不用再跑北...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605