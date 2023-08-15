汝阳：“画”出乡村美 “廊”接振兴路

五彩斑斓的山路、花团拥簇的步道、设施齐全的驿站、整洁优美的乡村……金秋时节，行走在汝阳的山间公路上，一路鲜花相伴、美景随行，呈现出一派路畅业兴、人和村美的景象。

旅游驿站

五彩斑斓的山路、花团拥簇的步道、设施齐全的驿站、整洁优美的乡村……金秋时节，行走在汝阳的山间公路上，一路鲜花相伴、美景随行，呈现出一派路畅业兴、人和村美的景象。

近年来，汝阳县深入贯彻落实省委、市委工作部署，高标准建设生态伏牛一号旅游公路，着力打造县域“漫游”交通旅游公路品牌“百里画廊”，打通城乡景观廊道，串联重点景区，整治乡村人居环境，完善配套基础设施，带动特色产业发展，绘就了全面推进乡村振兴的“汝阳画卷”。

以路“联”景 扮靓生态伏牛

八百里伏牛青山莽莽，最美的风景在路上。

奇山秀水、密林峡谷、漂流温泉……地处豫西伏牛山区的汝阳，文化底蕴深厚，旅游资源丰富，是“酒祖故里、恐龙之乡”，正着力打造“醉美汝阳”文旅品牌，但也面临着旅游资源分散、基础设施配套不完善等问题。

文旅融合，交通先行。去年，省委省政府统筹“一河三山”重点区域旅游资源，明确提出打造黄河古都、太行天路、生态伏牛、红色大别四大一号旅游公路，让“行走河南·读懂中国”品牌叫响全国。在谋划生态伏牛一号旅游公路时，市委明确提出要突出景观性、兼顾通达性、强化体验感，真正通过旅游公路建设提升旅游业态、优化旅游布局。

自去年以来，汝阳县按照生态性、本土性、便利性、经济性等原则，持续完善提升汝嵩路、上黄路、汝安路、郭木线等10条道路，在全市率先打造“百里画廊”旅游公路，公路总长210公里，贯通9个乡镇49个村庄，串联西泰山、恐龙谷漂流、杜康造酒遗址公园等景区，画中有画(风景)、画中有化(文化)、画中有话(故事)，为群众和游客提供更加便捷舒心的出行体验。

建设理念新。强化规划引领，深入研究旅游公路功能定位、竖向断面，避免大拆大建，立足现状合理改造，采用因地制宜、因地就势的方式，尊重地形地貌，打造高低错落、蜿蜒起伏的景观效果。

颜值气质佳。以提升道路硬件为抓手，加宽路面、铺设沥青，道路“白变黑”“黑变彩”，设置慢行绿道；以整治人居环境为重点，拆除违章建筑，实施“三线”入地、铺设管网，治理“六乱”，开展“六清”，改造管控村庄风貌，实现路村相宜、路景相融。

配套设施全。精心设计“精彩路段”，合理设计慢行系统、节点景观，分级布局旅游驿站17个、观景平台26处、重要景观节点95处，提升加油站22个，设置旅游标志、智能化导览系统等。