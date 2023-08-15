豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产

10日，豫西地区规模最大水饺生产项目——洛邑帝都水饺厂在我市新安县五头镇正式投产。

10日，豫西地区规模最大水饺生产项目——洛邑帝都水饺厂在我市新安县五头镇正式投产。投资2000余万元的该项目，占地面积近6000平方米，可日产饺子18吨，打造了豫西首条智能水饺生产线，填补了我市相关空白。

手工定型

实现水饺智能化、标准化生产

围绕智能化升级，该项目对标业内顶尖水平，投入大量先进智能设备、优化系统，在和面、调馅儿、制作、冷却、包装等全流程工序中，依托各种自动机械和传送带等，实现了水饺的标准化和高效生产。

在广泛应用先进设备的同时，项目通过员工手工定型，进一步模拟了手工水饺的口感。

在现场，记者看到，饺子经前段工序包好后，通过传送带进入单冻机急速冷冻锁鲜，在-35℃到-38℃的环境里，经过半小时左右急速冷冻，最大限度地保持产品的营养与口感。在生产过程中，项目使用的传送带等均为食品级材质，耐高温无释放，进一步保证食品安全。

重磅推出特色产品

依托新安县五头镇万亩樱桃基地，该项目与河科大团队合作开发了樱桃花样水饺并申请专利。

该款水饺定位中高端市场，在樱桃成熟后通过清洗、烘干等多道工序，实现了去糖、去酸，且留樱桃色、樱桃果味。加工后的樱桃果粉与面粉混合后做成饺子皮包裹馅料，最终成品兼具漂亮外观和营养价值。

“樱桃花样水饺是校企联合的重磅创新成果，也是我们围绕果蔬水饺研发正式落地的首款产品。”河科大食品营养与安全系主任郭金英介绍。

樱桃具有丰富的营养价值，在加工樱桃果粉、科学配比等环节中，相关团队进行了多项创新，最终成功实现樱桃饺子皮与传统馅料的良好融合，并形成了饱满口感。

未来将生产“洛阳锅贴”“新安县烫面角”

豫西地区规模最大水饺生产项目的顺利投产，在填补全市空白的同时，也为我市食品产业发展提供了新的想象空间。

“市食品协会将发挥纽带作用，通过此次水饺项目落地，串联起面粉、食用油等领域，形成广泛联动，进一步强化全市食品工业产业链。”市食品协会副会长、卡萨米亚董事长王万省表示。

根据规划，项目后续在打造洛阳食品工业新样板的同时，还将积极联动政府，深度挖掘“非遗”文化，结合现代科技手段，实现“洛阳锅贴”“新安县烫面角”等知名美食的工厂化生产，让“舌尖上的洛阳”传播更广。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 文/图）