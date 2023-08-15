洛阳组织对申报三星级、四星级物业服务项目开展实地复审

您知道自己所在小区的物业服务是什么水平吗？近日，市住房保障和房产服务中心组织物业专家组对我市前期申报三星级、四星级的物业服务项目开展实地复审。

您知道自己所在小区的物业服务是什么水平吗？近日，市住房保障和房产服务中心组织物业专家组对我市前期申报三星级、四星级的物业服务项目开展实地复审。

察看小区环境、检查设施设备、翻阅申报材料……专家组走进小区，现场进行检查，并就改善提升物业服务水平提出意见建议。

地点：老城区古都天玺小区

在该小区某单元楼内，专家组发现其中一个消防烟感报警器处于报警状态，但监控室并未出现相应报警提醒，且其他楼栋内多个消防烟感报警器无法正常使用。随后，专家组随机打开消火栓箱，发现消防设备出现部分损坏，且工作人员日常巡查不到位。在地下车库，消防卷帘也出现损坏。“建议尽快完善消防设备，确保消防安全。”专家组建议。

此外，该小区公共绿地内存在大量杂草，且绿化区域边缘树木生长杂乱、缺乏修理。专家组一一给出整改建议，小区物业公司负责人表示将尽快整改落实。

地点：老城区碧桂园幸福里小区

在该小区，专家组依照评分细则，对相关设施、项目进行细致察看并作出评分。根据现场情况，专家组表示，该小区物业管理水平整体达标，但仍有需要改进的地方。

“电动车充电区域要就近配备消防器材，同时应该具备防雨等功能。”专家组建议，在此处放置灭火器等器材，确保出现火灾事故，可第一时间应急处置。

此外，该小区楼栋内缺少日常保洁服务登记单。“小区物业公司需要安排保洁人员每日进行清洁，并把清洁内容、时间详细记录，在楼栋内向业主进行公示。”专家组表示。

地点：涧西区明珠花园小区

在该小区门口、单元楼门口随处可见散放的电动车，看起来杂乱无章。“这说明物业公司平时对电动车停放疏于管理，居民也没有养成规范停车的习惯。”专家组表示。

小区内相关设施设备运行得怎么样？专家组随机抽检了几处消火栓，发现存在消防水带、消防软管卷盘配备不齐全的情况。“消防器材未保持完好有效，存在安全隐患，要尽快配备到位。”专家组表示，该小区还存在配电房灯光照明不足等诸多问题，需进一步整改提升。

市住房保障和房产服务中心相关负责人介绍，为提升物业企业服务质量，去年我市修订《洛阳市星级物业服务项目管理办法(试行)》，对物业服务标准进行星级评定。星级由低到高，分为一星、二星、三星、四星共4个星级。截至目前，我市共有86个三星级物业服务项目、13个四星级物业服务项目。

“开展星级评定是督促物业企业提升服务水平的有效手段，未来星级评定的结果还有望与物业费挂钩，倒逼物业企业提升服务质量。”市住房保障和房产服务中心上述负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 见习记者 李玉丹 陈雅旭）