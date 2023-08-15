洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳组织对申报三星级、四星级物业服务项目开展实地复审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 08:20

　　您知道自己所在小区的物业服务是什么水平吗？近日，市住房保障和房产服务中心组织物业专家组对我市前期申报三星级、四星级的物业服务项目开展实地复审。

　　察看小区环境、检查设施设备、翻阅申报材料……专家组走进小区，现场进行检查，并就改善提升物业服务水平提出意见建议。

　　地点：老城区古都天玺小区

　　在该小区某单元楼内，专家组发现其中一个消防烟感报警器处于报警状态，但监控室并未出现相应报警提醒，且其他楼栋内多个消防烟感报警器无法正常使用。随后，专家组随机打开消火栓箱，发现消防设备出现部分损坏，且工作人员日常巡查不到位。在地下车库，消防卷帘也出现损坏。“建议尽快完善消防设备，确保消防安全。”专家组建议。

　　此外，该小区公共绿地内存在大量杂草，且绿化区域边缘树木生长杂乱、缺乏修理。专家组一一给出整改建议，小区物业公司负责人表示将尽快整改落实。

　　地点：老城区碧桂园幸福里小区

　　在该小区，专家组依照评分细则，对相关设施、项目进行细致察看并作出评分。根据现场情况，专家组表示，该小区物业管理水平整体达标，但仍有需要改进的地方。

　　“电动车充电区域要就近配备消防器材，同时应该具备防雨等功能。”专家组建议，在此处放置灭火器等器材，确保出现火灾事故，可第一时间应急处置。

　　此外，该小区楼栋内缺少日常保洁服务登记单。“小区物业公司需要安排保洁人员每日进行清洁，并把清洁内容、时间详细记录，在楼栋内向业主进行公示。”专家组表示。

　　地点：涧西区明珠花园小区

　　在该小区门口、单元楼门口随处可见散放的电动车，看起来杂乱无章。“这说明物业公司平时对电动车停放疏于管理，居民也没有养成规范停车的习惯。”专家组表示。

　　小区内相关设施设备运行得怎么样？专家组随机抽检了几处消火栓，发现存在消防水带、消防软管卷盘配备不齐全的情况。“消防器材未保持完好有效，存在安全隐患，要尽快配备到位。”专家组表示，该小区还存在配电房灯光照明不足等诸多问题，需进一步整改提升。

　　市住房保障和房产服务中心相关负责人介绍，为提升物业企业服务质量，去年我市修订《洛阳市星级物业服务项目管理办法(试行)》，对物业服务标准进行星级评定。星级由低到高，分为一星、二星、三星、四星共4个星级。截至目前，我市共有86个三星级物业服务项目、13个四星级物业服务项目。

　　“开展星级评定是督促物业企业提升服务水平的有效手段，未来星级评定的结果还有望与物业费挂钩，倒逼物业企业提升服务质量。”市住房保障和房产服务中心上述负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君 见习记者 李玉丹 陈雅旭）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
        “秋季，我们的接诊量明显多了，尤其是连续阴雨那些天，门诊量几乎是夏季的一倍。”这是记者近日从市第五人...
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒
  • 全市开发区高质量发展专题会议召开
  • 豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产
  • 方便群众健身 洛阳新区体育场环湖路灯...
  • 精心“梳妆”提升“颜值” 洛阳开元...
  • 江凌到洛宁县调研
  • 减免费用！洛阳市公证机构送上敬老“...
  • 洛阳市委主题教育领导小组第二次会议召开
  • 今后，洛阳企业的这项业务不用再跑北...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605