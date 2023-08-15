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洛阳戎耀河洛退役军人志愿服务总队获“全省十佳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 08:19

　　昨日，记者从市退役军人事务局获悉，全省“十佳退役军人志愿服务队”评选结果日前出炉，我市戎耀河洛退役军人志愿服务总队榜上有名。

　　洛阳市戎耀河洛退役军人志愿服务总队成立于2022年7月，人员以退役军人为主。该志愿服务总队成立后，大力开展志愿服务，弘扬和践行志愿服务精神，积极参与应急救援、抗洪救灾、爱心送考、服务牡丹文化节、关爱救助孤寡老人等志愿服务活动，还先后帮助100余名退役军人上岗就业，组织老兵开展20余场进校园、进社区等红色宣讲活动，免费救援车辆1200余次，受到社会各界赞扬。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰 邓勇勇）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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