洛阳4人获评全国模范人民调解员

昨日，记者从市司法局获悉，司法部日前对全国模范人民调解委员会和全国模范人民调解员予以表彰，我市1个调解委员会和4名个人受到表彰。

昨日，记者从市司法局获悉，司法部日前对全国模范人民调解委员会和全国模范人民调解员予以表彰，我市1个调解委员会和4名个人受到表彰。 昨日，记者从市司法局获悉，司法部日前对全国模范人民调解委员会和全国模范人民调解员予以表彰，我市1个调解委员会和4名个人受到表彰。 栾川县栾川乡人民调解委员会获评全国模范人民调解委员会。孟津区城关镇人民调解委员会调解员李威武、洛宁县上戈镇上戈村人民调解委员会主任张新民、新安县北冶镇人民调解委员会调解员蒋振汕、洛龙区关林街道龙康社区人民调解委员会主任杨再申获评全国模范人民调解员。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广 刘建伟）