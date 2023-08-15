洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市两个项目获全国荣誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 21:14

　　近日，由中华全国总工会和中央网信办主办的2023“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动系列征集活动评审结果出炉，洛阳市市两个项目榜上有名。

　　其中，由洛阳市总工会报送的“洛工惠”App，被评为“互联网+工会普惠服务市级十佳”平台。由洛阳市总工会报送、河南科技大学第一附属医院创作的《英雄》，在2023“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动——网络主题诵读作品征集活动中，获评二等奖。

　　“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动是全国总工会和中央网信办为深入贯彻落实习近平总书记关于“培育中国好网民”重要指示精神在工会系统开展的重要活动。自2016年启动以来，已成为做好工会网上工作、推动宣传智慧工会建设和工会数字化转型、参与网络文明建设的重要抓手和品牌活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
    长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
    长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
        长假过完了，糖友圈微信群里热闹起来了，腿脚疼、头痛头晕等各种不适症状，成了节后吐槽最多的话题。
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
  • ·寒露节气这样按 滋阴补肾防疾病
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 河南省人民医院豫西分院开诊
  • “哇！你是玉真公主吧” 央视新闻栏目...
  • 夜游龙门开放时间调整
  • 央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒
  • 老人把烟盒当宝贝 15年收藏近3万个
  • 长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • “庆重阳”老年人登山活动在周山森林...
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 舞起健身龙 健康又快乐
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605