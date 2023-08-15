洛阳市两个项目获全国荣誉

近日，由中华全国总工会和中央网信办主办的2023“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动系列征集活动评审结果出炉，洛阳市市两个项目榜上有名。

近日，由中华全国总工会和中央网信办主办的2023“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动系列征集活动评审结果出炉，洛阳市市两个项目榜上有名。

其中，由洛阳市总工会报送的“洛工惠”App，被评为“互联网+工会普惠服务市级十佳”平台。由洛阳市总工会报送、河南科技大学第一附属医院创作的《英雄》，在2023“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动——网络主题诵读作品征集活动中，获评二等奖。

“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动是全国总工会和中央网信办为深入贯彻落实习近平总书记关于“培育中国好网民”重要指示精神在工会系统开展的重要活动。自2016年启动以来，已成为做好工会网上工作、推动宣传智慧工会建设和工会数字化转型、参与网络文明建设的重要抓手和品牌活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）