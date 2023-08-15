洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市举办网信系统行政执法专题培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 19:46

　　11日，洛阳市举办网信系统行政执法专题培训，旨在加强洛阳市网信执法工作体系建设，提升网信部门执法人员能力水平，规范网络执法程序。

　　洛阳市互联网信息办公室高度重视网络执法工作体系建设和执法培训，建立法律支撑保障团队，组织专业力量，开展系统性、持续性的网络执法专题培训，截至目前，已开展相关培训2期。首期执法培训邀请河南先为律师事务所律师赵怡深入解读《网信部门行政执法程序规定》，本次培训邀请河南万永律师事务所执业律师王灏讲解《中华人民共和国网络安全法》法律适用及法律责任。

　　洛阳市互联网信息办公室相关负责人指出，全市各级网信部门要充分认识执法培训的重要意义，把培训作为提升执法水平、办案能力的切实需要，通过学习强基础、补短板、提效能，为顺利执法奠定基础。要深入了解网信执法的整体部署，参训人员带着责任学、带着问题学、带着任务学，全力将培训成果转化为推进工作的强大动力。要全面推进网信执法工作体系建设，通过学习做到敢执法、能执法、会执法、善执法，不断提升全市网信行政执法、依法管网治网的质量水平。

　　洛阳市、县两级网信部门和部分市直单位相关人员参加培训。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 魏胜南)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
    长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
    长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
        长假过完了，糖友圈微信群里热闹起来了，腿脚疼、头痛头晕等各种不适症状，成了节后吐槽最多的话题。
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
  • ·寒露节气这样按 滋阴补肾防疾病
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 河南省人民医院豫西分院开诊
  • “哇！你是玉真公主吧” 央视新闻栏目...
  • 夜游龙门开放时间调整
  • 央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒
  • 老人把烟盒当宝贝 15年收藏近3万个
  • 长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • “庆重阳”老年人登山活动在周山森林...
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 舞起健身龙 健康又快乐
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605