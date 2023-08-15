11日，洛阳市举办网信系统行政执法专题培训，旨在加强洛阳市网信执法工作体系建设，提升网信部门执法人员能力水平，规范网络执法程序。 11日，洛阳市举办网信系统行政执法专题培训，旨在加强洛阳市网信执法工作体系建设，提升网信部门执法人员能力水平，规范网络执法程序。 洛阳市互联网信息办公室高度重视网络执法工作体系建设和执法培训，建立法律支撑保障团队，组织专业力量，开展系统性、持续性的网络执法专题培训，截至目前，已开展相关培训2期。首期执法培训邀请河南先为律师事务所律师赵怡深入解读《网信部门行政执法程序规定》，本次培训邀请河南万永律师事务所执业律师王灏讲解《中华人民共和国网络安全法》法律适用及法律责任。 洛阳市互联网信息办公室相关负责人指出，全市各级网信部门要充分认识执法培训的重要意义，把培训作为提升执法水平、办案能力的切实需要，通过学习强基础、补短板、提效能，为顺利执法奠定基础。要深入了解网信执法的整体部署，参训人员带着责任学、带着问题学、带着任务学，全力将培训成果转化为推进工作的强大动力。要全面推进网信执法工作体系建设，通过学习做到敢执法、能执法、会执法、善执法，不断提升全市网信行政执法、依法管网治网的质量水平。 洛阳市、县两级网信部门和部分市直单位相关人员参加培训。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 魏胜南)