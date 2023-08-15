今后，洛阳企业的这项业务不用再跑北京办理了

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，近日，国家市场监管总局在国家企业信用信息公示系统上线运行了严重违法失信名单和行政处罚公示信息信用修复功能，经营主体只需实名登录公示系统后，即可实现足不出户全程网上办理，免于在国家市场监管总局与经营主体登记地之间的往返奔波，有效降低经营主体的运营和时间成本。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，近日，国家市场监管总局在国家企业信用信息公示系统上线运行了严重违法失信名单和行政处罚公示信息信用修复功能，经营主体只需实名登录公示系统后，即可实现足不出户全程网上办理，免于在国家市场监管总局与经营主体登记地之间的往返奔波，有效降低经营主体的运营和时间成本。

具体的操作流程为：经营主体登录国家企业信用信息公示系统，点击“企业信息填报”，再点击列入严重违法失信名单企业信用修复入口，登录后进行信用修复信息填报即可。需要注意的是，目前仅限于国家市场监督管理总局作出的行政处罚，列入严重违法失信名单企业进行登录操作。

为了助力经营主体高效便捷办理信用修复业务，有力促进经营主体高质量发展，国家企业信用信息公示系统可以向被国家市场监管总局列入严重违法失信名单和实施行政处罚的经营主体提供网上提交信用修复申请、实时查询修复进度、修复决定文书在线送达等便利化信用服务，进一步规范了信用修复的办理程序和工作时效。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)