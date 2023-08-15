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减免费用！洛阳市公证机构送上敬老“大礼包”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 17:46

　　11日，记者从洛阳市司法局获悉，全市公证机构日前开展“九九重阳 尊老敬老”公证公益服务活动，为全市70周岁(含)以上老人送上敬老大礼包。

　　活动时间：2023年10月9日——11月9日。

　　服务对象：全市70周岁(含70周岁)以上老年人。

　　洛阳市司法局公证仲裁管理科负责人介绍，活动期间，符合条件的老年人申请办理遗嘱公证的，免收公证费用，办理其他公证的，减收公证费用；各公证机构开设专门办证窗口，指定专人负责接待，对符合条件的老年人申请办理公证的，优先受理、优先审批、优先出证；对行动确实不便的老年人申请公证的实行电话预约、上门服务；对于法律关系简单、事实清楚、无争议的公证事项，且申请材料齐全、真实，符合法定受理条件，实行“最多跑一次”。

　　记者从洛阳市河洛公证处了解到，该处针对符合条件的老人办理其他公证的，200元以下(含200元)免收公证费，200元至1000元减免公证费50%，1000元以上减免公证费不低于30%。

　　洛阳市河洛公证处相关负责人以继承公证为例，介绍了公证办理流程：

　　1.申请：当事人可到公证处进行咨询，公证员会根据具体情况，告知应当提交的证明材料。

　　2.受理：经承办公证员审查后，对符合条件的公证事项，受理并制作相应的法律文书，当事人签署并缴纳相应费用。

　　3.核实：对当事人提交的被继承人的亲属关系材料、婚姻状况材料、继承标的材料等，公证员根据具体案情进行必要核查后，出具公证文书。

　　4.领取：公证书制作完成后，当事人可到公证处领取，也可在办理时要求邮寄送达。

　　洛阳市16个公证处同步开展此次活动，当事人可就近前往咨询办理。具体地址和联系电话如下：

　　洛阳市河洛公证处：洛阳市西工区王城大道12号广建大厦，0379-63303523；

　　洛阳市九鼎公证处：洛阳市涧西区中弘新中富5号楼，0379-64889911；

　　洛阳市涧西公证处：洛阳市涧西区行政服务中心，0379-64823222、64823344；

　　洛阳市西工公证处：洛阳市西工区七一路12号，0379-63892148；

　　洛阳市老城公证处：洛阳市老城区公共法律服务中心，0379-63951384；

　　洛阳市瀍河公证处：洛阳市瀍河区公共法律服务中心， 0379-63991508；

　　洛阳市洛龙公证处：洛阳市洛龙区政务服务大厅，0379-63322823；

　　洛阳市孟津公证处：朝阳大道文博艺术中心东北区孟津县行政服务中心4楼， 0379-67912213；

　　洛阳市偃师公证处：偃师区城关镇民主路27号，0379-67716200；

　　新安县公证处：新安县涧河大道887号，0379-67286355；

　　伊川县公证处：伊川县智慧中心E区一楼，0379-68335504；

　　宜阳县公证处：宜阳县北城区行政服务中心二楼，0379-68825787；

　　嵩县公证处：嵩县建设路66号，0379-66314014；

　　汝阳县公证处：汝阳县城关镇文化路32号，0379-63086773；

　　洛宁县公证处：洛宁县政通路66号，0379-66239731；

　　栾川县公证处：栾川县八一路，0379-66824453。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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