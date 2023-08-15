央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒

洛阳南郊，两山对峙，伊水中流。2345个窟龛、近11万尊佛像、2800多块碑刻题记、近80座佛塔，蜂房燕窝般镶嵌在东西两侧的香山和龙门山上，巍峨壮观。这就是龙门石窟。

洛阳南郊，两山对峙，伊水中流。

2345个窟龛、近11万尊佛像、2800多块碑刻题记、近80座佛塔，蜂房燕窝般镶嵌在东西两侧的香山和龙门山上，巍峨壮观。这就是龙门石窟。

记者来到这里时，偶遇了一位来自北京的游客李先生。看到龙门石窟形神兼备的天王菩萨、和谐优美的组合布局和娴熟流畅的匠心技法，他不住赞叹：“我是第一次来龙门石窟参观，这不愧是中国石刻艺术的典范，堪称巧夺天工！”

游客在龙门石窟参观游览。新华社记者李嘉南摄

数据显示，截至10月6日，今年中秋国庆假期龙门石窟景区共接待游客43.6万人次，2023年景区游客接待量突破500万人次。

1953年，龙门文物保管所批准设立，龙门石窟对国内游客开放。佛窟沉默不语，几十年来注视着熙熙攘攘的游客。游人欣赏着中国石刻艺术的巅峰之作与来自千载光阴前的璀璨文明，仿佛进行着一场穿越时空的古今对话。

2000年11月30日，龙门石窟正式列入《世界遗产名录》。对其历史文化价值，联合国教科文组织世界遗产委员会用“三个最”高度评价：“龙门地区的石窟和佛龛，展现了中国北魏晚期至唐代(公元493—907年)期间最具规模和最为优秀的造型艺术。这些翔实描述佛教宗教题材的艺术作品，代表了中国石刻艺术的最高峰。”

游客在龙门石窟参观游览。新华社记者朱祥摄

从西山石窟入口开始，行走在古朴的青石板路上，不远处的宾阳三洞静静伫立在西山北侧。宾阳三洞，分为中洞、北洞和南洞。其中宾阳中洞，是北魏宣武帝为其父孝文帝开凿的功德窟，是龙门石窟中由皇家开凿的第一座石窟。

北魏迁都洛阳后，吸收了中原地区深厚的汉文化，造型风格也受南北文化交流的影响，出现了“秀骨清像”“褒衣博带”式瘦削型的佛像，被称为“中原风格”。

龙门石窟宾阳中洞内景。新华社记者唐健辉摄

站在宾阳中洞前凝视，佛的微笑圣洁肃穆，于宁静中透出百般慈爱，于深邃中流露出无尽温和。抬头看，穹隆窟顶，莲花宝盖。宾阳中洞的藻井中心是一朵精美的重瓣大莲花，莲花外围环绕着8个形态各异的飞天仙女，一边飞舞一边奏乐，烘托出一派祥和热烈的氛围。

向南行进，万佛洞前庭南壁一圆拱龛内，一尊观世音菩萨立像引人注目。它头部略右斜，发簪高耸，面相圆润；胯部右扭，身体左倾，左手提净瓶垂体侧，右手执柳枝搭于肩上，整体造型呈“S”形曲线。

它被称为龙门石窟最美观世音像。龙门石窟研究院对外交流合作部主任王青茹介绍，京剧大师梅兰芳先生在塑造洛神这一艺术形象时总感觉不尽如人意，适逢来到龙门石窟参观，立即被这尊观世音菩萨像吸引，顿然开悟，洛神角色得以诠释。

龙门石窟万佛洞前庭南壁一圆拱龛内的观世音菩萨立像。新华社记者唐健辉摄

在西山南部的奉先寺拾级而上，仰望凝视——通高17.14米的卢舍那大佛端庄典雅，面相丰润。卢舍那，光明普照之意。这是龙门最大的佛像，也是人们心目中最能代表龙门的符号。

它双眉细长宛如新月，一双秀目充满智慧。在微微向下的凝视中露出安详和谐的神态，嘴角微翘似隐含着一丝喜悦。大佛两侧，两位弟子肃穆虔诚，菩萨华贵矜持，天王威武雄壮，力士刚强勇猛，显示出唐代皇家石窟的恢弘气派。

来自国内外的游客纷至沓来，只为一睹大佛的风采。“无论我从什么角度仰望，卢舍那大佛仿佛都在凝视着我，向我微笑，这是‘东方的蒙娜丽莎’。”古人的造像艺术让游客王女士叹为观止。

游客在龙门石窟参观游览。新华社记者吴刚摄

隋唐时期，龙门石窟造像艺术受雍容华贵、富丽健美之社会风尚的熏染，造像格调清新，躯体丰腴，面相圆润，隆胸细腰，达到形神完美的艺术高峰，被称为“大唐风范”。

“由于皇家的直接参与和倾力打造，龙门石窟在开凿之初就有统一的规划和布局，佛像才如此细腻精美。”龙门石窟研究院院长史家珍说，龙门石窟表现了古人浪漫的想象力、杰出的创造力和坚韧的意志力，是皇家石窟寺艺术的典范。其“中原风格”和“大唐风范”两种造型艺术风格，波及全国，远传域外。

龙门山色位居洛阳八大景之首，唐代诗人白居易曾赞叹：“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉。”想象一下，在唐代的一个晴朗的日子里，伊河波光潋滟，两岸绿柳成荫。游人来到龙门，仰望东西两山，千岩竞秀，万木争荣，漫山洞窟如蜂房燕窝，真是一派山水胜境。

龙门石窟景区春意盎然。新华社记者李安摄

伊水潺潺，蜿蜒北去。卢舍那大佛已端坐在此一千多个春秋寒暑，它微笑着，仿佛看向远方无尽的未来。①