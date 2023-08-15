南华路及天山路路灯长期不亮 官方回复最新进展

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区南华路及天山路，路灯长期不亮，特别是南华路大张店以西，龙裕路至丝路大道段的南华路和天山路，周边住户晚上出行极不方便！
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区南华路及天山路，路灯长期不亮，特别是南华路大张店以西，龙裕路至丝路大道段的南华路和天山路，周边住户晚上出行极不方便！
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区南华路及天山路，路灯长期不亮，特别是南华路大张店以西，龙裕路至丝路大道段的南华路和天山路，周边住户晚上出行极不方便！
涧西区回复：南华路与天山路路灯接的一条线路，南华路目前正在提升改造中，导致路灯暂时不亮。涧西区西苑国投称，目前电力安装公司正在向电业局申报断电申请，估计11月初批复，届时将开始施工。
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