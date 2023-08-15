方便群众健身 洛阳新区体育场环湖路灯时间调整

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新区体育场凌波湖边树木高大茂盛，早上5点就有人出来锻炼身体，路灯照明不亮，健身步道上非常黑，视线不好，存在较大的安全隐患，能不能将照明时间延长至早上6:30，方便群众锻炼？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新区体育场凌波湖边树木高大茂盛，早上5点就有人出来锻炼身体，路灯照明不亮，健身步道上非常黑，视线不好，存在较大的安全隐患，能不能将照明时间延长至早上6:30，方便群众锻炼？

市体育局回复：从10月10日起，已将环湖路灯时间调整为5:00开启，6:30关闭，后期会根据日出时间及时对路灯开启时间做出相应的调整。

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