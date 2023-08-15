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夜游龙门开放时间调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “龙门石窟景区”微信公众号 2023.10.11 09:05

　　“龙门石窟景区”微信公众号10日发布通知称，即日起龙门石窟景区暂停夜游接待，10月13日(周五)、10月14日(周六)景区夜游正常开放。具体内容如下：

通知

尊敬的游客朋友们：

　　夜游龙门开放以来备受广大游客朋友喜爱，同时也深受汉服爱好者的青睐。因为季节变化及景区基础设施维护，即日起龙门石窟景区将暂停夜游接待。

　　10月13日(周五)、10月14日(周六)景区夜游正常开放，已预约的游客请合理安排出行时间，龙门石窟景区感谢您的关注与支持！

　　龙门石窟景区
2023年10月10日

　　特别提醒：

　　1.根据有关政策，洛阳市旅游年票不适用于“夜游龙门”的参观，洛阳旅游年票停止检票时间为18:00。

　　2.夜游龙门期间，白园和东山石窟不开放。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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