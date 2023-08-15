夜游龙门开放时间调整

“龙门石窟景区”微信公众号10日发布通知称，即日起龙门石窟景区将暂停夜游接待。
“龙门石窟景区”微信公众号10日发布通知称，即日起龙门石窟景区将暂停夜游接待。
“龙门石窟景区”微信公众号10日发布通知称，即日起龙门石窟景区暂停夜游接待，10月13日(周五)、10月14日(周六)景区夜游正常开放。具体内容如下：
通知
尊敬的游客朋友们：
夜游龙门开放以来备受广大游客朋友喜爱，同时也深受汉服爱好者的青睐。因为季节变化及景区基础设施维护，即日起龙门石窟景区将暂停夜游接待。
10月13日(周五)、10月14日(周六)景区夜游正常开放，已预约的游客请合理安排出行时间，龙门石窟景区感谢您的关注与支持！
龙门石窟景区
2023年10月10日
特别提醒：
1.根据有关政策，洛阳市旅游年票不适用于“夜游龙门”的参观，洛阳旅游年票停止检票时间为18:00。
2.夜游龙门期间，白园和东山石窟不开放。⑥
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