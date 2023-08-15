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新安县张村村开设“助老小灶”关爱留守老人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:37
张村村养老服务中心

　　“大家准备吃饭啦！”日前，在新安县仓头镇张村村养老服务中心，老人们听到招呼，便结伴唠着家常走进“助老小灶”。

　　“碗递给我吧，多吃点还是少吃点？”12时许，小灶正式开饭，厨师王玉芬开始招呼老人。

　　“一日三餐在这儿都能解决，而且十分实惠。”说话的是81岁的村民王爵。自从村里开设“助老小灶”以后，他几乎天天都来，成了这里的“粉丝”。他说，家里只有他一人，年龄大了，做饭很不方便，经常对付着吃，还因此生过一场大病。现在，他每顿都吃得很应时。

　　“吃得不应时、不健康，是村里不少老人的现状。”张村村党支部书记、村委会主任王站锋介绍，村里年轻人大多在外务工，老人留守在家里，因人少不愿开火做饭，吃饭经常将就。

　　去年，张村村改造村里闲置的小学教室，建设“助老小灶”，制定健康食谱，聘请厨师，村内70岁以上的老人可在此就餐。

　　炸酱面、鸡蛋面、米饭、炒菜……小灶外墙上张贴着菜谱，几乎每天不重样。即使如此，王玉芬也有点“犯愁”，愁在众口难调。为此，她经常会提前询问老人的想法，来确定当天的菜品、口味，尽量满足大家的需求。

　　目前，已有18位老人在该村养老服务中心享受服务。王站锋介绍，除本村村民外，还有不少周边乡镇的居民在此居住、就餐。

　　目前，张村村养老服务中心采取“村民出一部分、村集体经济承担一部分”形式，多方筹措资金，确保正常运转。仓头镇有关负责人介绍，下一步，该镇将结合乡里中心建设，进一步优化养老服务，引进专业运营团队，推动市场化运营，确保养老服务中心可持续发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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