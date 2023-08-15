舞起健身龙 健康又快乐

近两年，健身龙作为一种新型健身器材，在我市悄然兴起，成为老年人的新宠。近日一天早晨，记者跟随68岁的王顺义来到老城区双拥主题公园，只见色彩斑斓的健身龙，被王顺义和他的舞友耍得虎虎生风。

王顺义(前)与队员们一起舞龙

近两年，健身龙作为一种新型健身器材，在我市悄然兴起，成为老年人的新宠。近日一天早晨，记者跟随68岁的王顺义来到老城区双拥主题公园，只见色彩斑斓的健身龙，被王顺义和他的舞友耍得虎虎生风。

王顺义爱舞龙，他不但自己舞，还教别人。时间一长，他竟然舞出了一支舞龙队，他自然就成了“龙头”。他说，健身龙让他舞出了健康，舞出了精彩的晚年生活。

健身龙让他舞出健康

“你看我现在耍得轻松自如，其实几年前，我的左胳膊都抬不起来。”王顺义说，他曾因工作患了颈椎病，退休后，由于颈椎压迫神经，他抬左胳膊受限。

2020年，王顺义到贵州旅游，看到当地老年人在舞健身龙。“经过攀谈，我得知舞健身龙简单易学，还有助于缓解颈椎病。”他说，回家后，他让儿子从网上买了一条健身龙。

健身龙，又叫彩带龙，由龙头、龙身、龙尾组成，龙身用约8米长的丝织物制作。相较于传统的舞龙，健身龙的龙头用一根短绳系着，牵绳舞动便可转起来。别看“舞龙达人”舞得轻松自如，刚开始练习时，想把龙身甩起来可不容易。

王顺义说，刚开始，他没有掌握技巧，彩带很容易缠到身上。后来，他在网上看视频慢慢摸索，基本功越来越扎实，他的颈椎病也有所好转。“你看，我才舞了一会儿，就已经一身汗了，胳膊也活动自如。”