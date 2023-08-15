“哇！你是玉真公主吧” 央视新闻栏目三赴洛阳探寻出圈答案

洛阳汉服出圈一年多，如今还火吗？

汉服小姐姐

洛阳汉服出圈一年多，如今还火吗？

9月29日至10月6日，河南洛阳累计接待游客879.77万人次，按可比口径，同比2019年增长11.97%，同比2022年增长112.67%。不少网友都是奔着汉服而来。

有游客晒出汉服照，并配文：“关于我两位数体验大唐公主的一天！”在洛阳街头，可以看到“真人版”玉真公主，最低79元的妆造物美价廉，也有精致的复原妆，衣服上有敦煌壁画的小花枝……网友感叹：“到洛阳不体验一下汉服，感觉没有入乡随俗一样。”

央视新闻《相对论》记者庄胜春三赴洛阳，蹲点汉服街。

洛邑古城火出圈 汽修一条街变成汉服一条街

2017年4月，依托金元古城墙遗址、文峰塔等而建的洛邑古城开园。起初，作为非遗业态引入的汉服店常处于关门状态。没想到几年后，这里因为历朝历代一步一景，穿汉服“最出片”率先出圈。

今年“五一”前后，洛邑古城客流量从4月29日开始，日增三四万，不停刷新纪录。

洛阳老城区文旅产业发展服务中心副主任张芳芳提起汉服出圈后的忙碌说：“天天在调研市场，找专家来了解市场，得紧紧抓住汉服这个抓手。”

最先抓住汉服抓手的，是洛邑古城周边汽修店的老板。一年过去，汽修一条街变成了汉服一条街。在为数不多的汽修店里，记者看到一家“定制汽车脚垫”店铺，里面也堆满了汉服，准备改行。

“很多美女进到店里以后一看，这个老板是个老头。”擅长四轮定位的全瑞锋，自2010年起就在这条街上卖轮胎，周边100多家店铺都是汽修同行。过去几年，小店生意不好做，看着街面上的汉服姑娘，老全决定试试看，“刚开始弄了一半，汉服店开了以后，轮胎店生意几乎都停了”。

从40多平方米的尝试到108平方米的全改，老全彻底冲进一个陌生的行业。“当时也是手忙脚乱”，他拉来女儿全璞帮忙，“你来吧，我不中。”

全璞摸索着进货，找专业的妆造师。老全边干边学，“像野生眉，我现在也知道”。作为老修理工，偶尔他还能用自己的手艺在汉服店修补一些首饰。

老全的同行——李会丽和雷志义夫妻俩的汉服店，也是今年春节期间刚撤下汽车装饰的招牌。

“咱有文化底蕴，得依托洛邑古城的优势。”夫妻俩咬牙借了4万元，开车去山东曹县进货，冒着大雪把店开起来。

“以前晚上睡不着就起来蹬机器”的雷志义，摸着手上做汽车座椅留下的茧子，憨笑道：“我现在招待客户、保安、打杂，没人干的我全干。”

“唐朝这个眉毛，用得最多的是却月眉。”今年“十一”前，李会丽请来化妆老师，给店里的化妆师讲课。

去年汉服出圈后，化妆师供不应求，洛阳市政府推出免费培训班，让不少人入了门。如今，游客越来越懂行，化妆师们也有危机感：“咱洛阳今年的妆比去年强太多了，必须得专业。”