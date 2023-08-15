洛阳两支群众合唱队伍亮相全省决赛舞台

记者昨日从市文化馆获悉，“唱响新时代”河南省群众合唱大赛决赛日前举行，我市两支队伍亮相决赛舞台。 记者昨日从市文化馆获悉，“唱响新时代”河南省群众合唱大赛决赛日前举行，我市两支队伍亮相决赛舞台。 据悉，河南省群众合唱大赛是河南省第二届“惠民文化节”系列群众文化活动之一，旨在通过歌唱的艺术形式，吸引群众广泛参与，丰富人民群众精神文化生活，提升人民群众的文化参与感、获得感。大赛自今年2月启动以来，吸引社会各界广泛参与，全省共有1000多个团队参与。 经过层层选拔，全省共有21支队伍入围此次大赛决赛。洛阳洛神女子合唱团、洛阳师范学院合唱团代表我市参加决赛，分别演唱了《敕勒川》和《龙的传人》。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)