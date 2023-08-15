朱彬：点亮梦想之“灯”（在洛阳创业的外地青年）

“在洛阳生活10多年，我已深深爱上了这里！”近日，在洛阳一家建材城，经营灯具的朱彬坦露心声。

讲解灯具

“在洛阳生活10多年，我已深深爱上了这里！”近日，在洛阳一家建材城，经营灯具的朱彬坦露心声。

工地指导

今年40岁的朱彬，是陕西铜川人，2007年大学毕业后与女友一同来到洛阳发展。初到洛阳，朱彬走街串巷进行市场调研，寻找适合的创业项目。适逢洛阳一家建材城进行招商，他决定从事灯具照明行业，点亮属于自己的那盏“灯”。从创业之初几十平方米的灯具小店，到目前经营两家面积300平方米的一线品牌独立专卖店，靠着洛阳良好的创业环境和政策支持，凭借着诚信经营、价格合理、服务周到，他结识了一批好朋友和忠实客户。

快乐出游

从二人世界到幸福的三口之家，闲暇时间，朱彬会和妻子、女儿一起到洛城各个景区休闲或“打卡”社区体育公园等，感受古都深厚的历史文化和身边日新月异的变化。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王小雨 文/图）