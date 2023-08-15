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公婆去世后 她把街坊老人当亲人（孝贤正能量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:24
孙小梅(左)与街坊老人唠嗑

　　孙小梅的公婆在世时，街坊老人没少帮她的忙；公婆相继离世后，她把街坊老人当成了亲人。

　　近日，记者来到涧西区重庆路二社区1号南街坊时，孙小梅正骑着电动车回家，后座上坐着邻居李景真老人。“阿姨出去买东西，走到半路觉得累，就给我打了个电话，我去把她接回来。”孙小梅笑着摘下头盔，扶着老人坐在楼前的凳子上休息。

　　社区相关负责人说，今年52岁的孙小梅，曾是小区里大家熟知的孝顺儿媳。她的公公和婆婆病了好多年，全靠她和爱人精心照顾。公婆去世后，孙小梅便尽己所能关心小区里的高龄老人，帮忙买菜、上门打扫卫生、把重东西送上楼……只要老人们有需要，她就乐意服务。

　　“天气好的时候，我喜欢晒被子，小梅可没少帮忙。”李景真老人说，被子晒暖和了盖着舒服，可是搬上搬下实在麻烦，孙小梅知道后，每次晴天，都会主动敲响老人的家门询问用不用晒被子，还会帮忙晾晒和收回。不仅如此，到超市购买生活用品、到菜市场采购食材的任务，老人只要列个清单，孙小梅就会代劳。

　　“小梅真是个热心人，和她做邻居能省不少心。”李进荣老人告诉记者，自己是独居老人，与孙小梅住在同一栋楼的一楼，虽然身上总是带着房门钥匙，却总是忘记锁门。孙小梅得知后，每次经过李进荣老人家门口，都会顺手拽一下门把手，如果房门是虚掩的，她就会轻轻敲两下，再喊两声“阿姨”，看看老人有没有在家，是否需要帮忙。“如果老人不在家，我就帮她把门锁好。久而久之，她需要帮忙的时候，总会想到我。”孙小梅说，“前两天，我得知老人家的门锁有些生锈，便往锁芯里加了点儿铅粉，锁用着顺手了，老人也高兴了。”

　　走在小区里，不少老人见到孙小梅，总喜欢和她聊几句，她也总是笑脸相迎。一句“有啥事儿需要帮忙，您跟我说”，让老人觉得心里暖暖的。孙小梅说，公婆在世的时候，她要照顾公婆，偶尔才能外出采购，这些老人买菜时，经常会帮她带一份回来，她很感动，一直记在心里。“我的腿脚利索，能帮助老人们做一些事儿，我觉得很高兴。”孙小梅说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 李雯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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