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全市“万企兴万村”行动推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:20

　　昨日，全市“万企兴万村”行动推进会在嵩县召开，认真贯彻落实中央、省委和市委关于全面推进乡村振兴和“万企兴万村”行动的部署要求，观摩交流经验，部署下一步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

　　杨骁指出，要进一步提高政治站位，自觉把“万企兴万村”行动作为扎实推进主题教育的具体体现、促进“两个健康”的重要抓手、全面推进乡村振兴的重要品牌，广泛动员、引导民营企业投身“万企兴万村”行动，积极履行社会责任，共同谱写河洛大地乡村振兴新篇章。要强化探索创新，坚持系统化推进，准确把握“万企兴万村”行动基本要求，市工商联要扎实推动首批36个“万企兴万村”实验项目落地见效，充分发挥示范带动作用，建设宜居宜业和美乡村。要坚持市场化运作，聚焦乡村产业、乡村建设两大重点，完善利益联结机制，培育特色产品和知名品牌，在共建共赢中实现企业发展、富民增收。要坚持产业化带动，积极发挥龙头企业优势，培育一批本土化农业龙头企业，不断夯实乡村振兴产业基础，切实推动“万企兴万村”行动走深走实。

　　杨骁强调，要进一步加强组织领导，各县区要把“万企兴万村”行动纳入乡村振兴战略，一体谋划、一体推进，各相关部门要加大对“万企兴万村”行动的支持力度，提供更多服务、创造更好条件。要转变思路观念、目标任务、工作方式、帮扶举措，立足农村要素资源，坚持市场导向，遵循市场规律，着力培育一批乡村富民产业。要拓展金融服务，金融机构要不断加大金融支持力度，切实满足经营主体多样化金融需求。要加强宣传引导，挖掘好经验好做法，积极营造氛围、表彰先进、引导方向，为全面推进乡村振兴、加快现代化洛阳建设贡献更多力量。

　　会议期间，与会人员还到嵩县陆浑故城、闫庄镇黄牛交易市场、阡陌桑田科技有限公司、顺势药业等地进行实地观摩，并为我市首批36个“万企兴万村”实验项目授牌。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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