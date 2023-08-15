省政协调研组来洛 张震宇带队

9日至昨日，省政协副主席张震宇率省政协调研组来洛，围绕“建好用好国家考古遗址公园，助力文化强省建设”进行专题调研。

9日至昨日，省政协副主席张震宇率省政协调研组来洛，围绕“建好用好国家考古遗址公园，助力文化强省建设”进行专题调研。 9日至昨日，省政协副主席张震宇率省政协调研组来洛，围绕“建好用好国家考古遗址公园，助力文化强省建设”进行专题调研。 省政协办公厅一级巡视员张广东，省政协文化和文史委员会主任李宏伟，省政协文化和文史委员会副主任、省文联主席邵丽及省直有关部门同志一同来洛。市政协副主席陈淑欣、魏险峰等参加活动。 调研组先后前往二里头国家考古遗址公园，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门、明堂、天堂，定鼎门遗址博物馆等地实地考察，并召开座谈会听取我省大遗址保护与考古遗址公园建设工作情况汇报及相关专家学者意见建议。 张震宇强调，国家考古遗址公园作为融文物保护、科学研究、成果展示、活化利用、宣传教育等多种功能于一体的重要公共文化空间，是让文物和文化遗产活起来的重要体现。要提升站位，切实增强国家考古遗址公园建设的责任感使命感，加快文物强省、考古强省建设，进一步夯实“行走河南·读懂中国”品牌基础，吸引更多海内外游客行走河南、读懂中国。要对标对表，认真研判我省国家考古遗址公园建设的短板弱项，把破解当前建设难题与推动持续健康发展有机结合起来，统筹考虑、综合研判、一体解决，确保国家考古遗址公园建好用好，发挥更大文化价值、教育功能、社会效益。要再接再厉，推动新时代国家考古遗址公园高质量发展，进一步加大省级层面统筹协调力度，破解要素制约，在科学保护基础上加强考古研究，进一步优化阐释和展示体系，采取多元展示策略和管理运营方式，积极吸纳社会资本参与，不断探索国家考古遗址公园与区域发展策略深度融合新路径，充分发挥国家考古遗址公园带动提升作用，为践行“两个结合”、坚定文化自信、助推文化强省建设作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 李玉丹 通讯员 冯波)