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洛阳市纪委监委着力构建工作闭环 推进作风建设常态化长效化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:19

　　近年来，市纪委监委紧盯“四风”新表现新动向，靶向发力、从严纠治，着力构建从发现、纠治到根除的工作闭环，持续深化纠治“四风”，推进作风建设常态化长效化。

　　精准把脉问诊 拓宽发现渠道

　　“你好，我们是市纪委监委工作人员，请提供下你们柜台近期购物卡销售记录、发票开具情况……”这个中秋国庆假期，市纪委监委协同县区纪委监委、派驻机构工作人员成立监督检查组，按照交叉互查的方式，对全市各大商超、餐馆等重点场所开展监督检查，重点纠治公款购买礼品、违规公款吃喝等“四风”问题。

　　紧盯关键节点是市纪委监委纠治“四风”的重要举措。针对不同时段违规违纪问题特点，全市纪检监察机关采取“节前提醒教育、节中明察暗访、节后督促整改”模式，开展全程跟进监督。节前向党员干部发送廉洁提醒短信、通报违反中央八项规定精神典型问题，节中通过明察暗访、随机抽查等方式开展监督检查，节后对监督检查发现问题整改情况跟踪问效，深化整治违规公款吃喝、公车私用、快递物流方式“隔空送礼”、电子红包等问题，坚决清除隐藏在人情往来背后的腐败。

　　畅通举报渠道，凝聚监督合力，是发现“四风”问题的重要抓手。全市纪检监察机关不断拓宽问题线索发现渠道，用活基层监督群众力量，发动党风政风观测员、特约监察员深入一线发现问题，对政务服务热线、百姓问政、百姓呼声等渠道反映问题及时跟踪处置，同时加强与公安、税务、市场监管等职能部门的沟通对接，建立健全信息互通、线索移交、措施配合、力量协同等工作机制，形成纠治“四风”的强大合力。

　　借助科技手段让隐形“四风”无处遁形。市纪委监委充分运用大数据监督平台对公车使用、公务接待、公共资源交易等方面进行监督，进一步提升监督精准度和有效性。洛宁县纪委监委联合县政府办、财政局、税务局、大数据中心等部门，探索建立监督预警信息化平台，定期梳理“四风”苗头性倾向性问题，今年以来已排查问题118个，发出预警纠治提示函32份。

　　从严靶向施策 强化标本兼治

　　坚持严的基调不动摇，市纪委监委坚持风腐同查，深挖彻查腐败和不正之风交织问题，同时坚持从党员干部身边“小事”“小节”严起，对苗头性倾向性问题露头就打、反复敲打，对典型性问题从严查处、深挖细查。

　　违规吃喝、违规收礼是“四风”隐形变异中最突出也是群众反映强烈的问题。市纪委监委坚持问题导向，紧盯“两违规”开展专项整治，全市各级纪检监察机关成立294个监督检查组，通过明察暗访、嵌入监督、蹲点检查、全面排查等方式，累计开展监督检查895次，监督检查单位583家，对问题线索建立台账、销号管理，严惩不收敛不收手、顶风违纪行为。

　　针对部分党员干部不担当不作为作风顽疾，市纪委监委出台《常态化治理不担当不作为问题办法》，建立预警纠偏、联合监督、快速办理“三项机制”，铁腕重拳强力整治“守旧式”“躺平式”“应景式”等9类党员干部14种突出问题。孟津区纪委监委开通优化营商环境举报平台，监督推动区政务服务大厅设立“办不成事”窗口，着力解决优化营商环境方面不作为、慢作为、乱作为等问题。宜阳县纪委监委充分发挥“室组地+职能部门”协同作战作用，重点纠治涉企行政执法人员“落实不力、履职不当、作风不实、为政不廉”等问题，构建“发现问题—督促整改—跟踪问效”全过程监督闭环。

　　“栾川县民政局法规安全股副股长秦某向服务对象索要礼品、授意服务对象宴请……”中秋国庆假期前，栾川县纪委监委公开通报3起违反中央八项规定精神典型问题。用好通报曝光这一监督“利器”，全市纪检监察机关建立常态化通报曝光机制，采用“线上曝光+线下通报”的方式，对“四风”典型问题通报曝光，同频共振增强通报曝光的针对性、警示性和威慑性。

　　坚持纠树并举 涵养清风正气

　　“党员干部用公务油卡的积分给私车加油，表面上未使用公款，实际上是变着花样‘揩公家油’，大家要以案为鉴，切莫因贪小便宜而触碰纪法红线。”近日，在汝阳县农业农村局召开的典型案例通报学习会上，该县纪委监委驻农业农村局纪检监察组组长韩松林说道。

　　组织开展“沉浸式”警示教育3.8万余人次、党风廉政建设宣讲6.1万余人次、聘请廉洁家风监督员1.8万人、“纪律规矩应知应会知识测试”线上线下参与答题26.2万人次……全市纪检监察机关以“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育为抓手，在正反结合、纠树并举上持续发力，涵养廉洁力量，厚植廉洁土壤，推动党员干部自觉增强纪律意识、规矩意识。

　　市纪委监委把树新风摆在更加突出位置，督促各地深化运用地方廉洁文化资源，充分发挥廉洁文化教育、引领和浸润作用，以优良党风持续引领社风民风向上向善。伊川县纪委监委深挖县域特色廉洁文化元素，汇总整理38位伊川历史名人的289个廉洁小故事，组织编写《伊川历代名人廉吏故事选录》，绘制“伊川县先贤红色廉政文化资源路线图”，推动廉洁文化深入人心。

　　“我们将以钉钉子精神纠治‘四风’，一抓到底、久久为功，推动中央八项规定精神落地落实，营造风清气正的政治生态。”市纪委监委相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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