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老人把烟盒当宝贝 15年收藏近3万个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:17
老人翻看收藏的烟盒

　　有人喜欢收藏钱币，有人喜欢收藏邮票，市民马卫中老人的爱好有些特殊，他喜欢收藏烟盒(行话叫“烟标”)。无论是在小区周边遛弯儿，还是去外地旅游，老人见到烟盒就捡，从2008年至今，他陆续收藏了近3万个烟盒。“我还到外地参加活动，跟广大烟盒收藏爱好者交流学习呢。”老人乐呵呵地告诉记者。

　　他戒烟后，开始收藏烟盒

　　马卫中老人今年75岁，家住瀍河区钰泰九龙苑小区。近日，记者在老人家里看到，烟盒被老人拆开后，像保存相片一样被存放在档案盒、文件夹里，让人大饱眼福，这些烟盒涵盖国内外多个品牌，甚至二十世纪五六十年代的也有。

老人的宝贝烟盒

　　“我以前是个‘老烟枪’。”马卫中老人说，他学会抽烟，是1969年高中毕业后到灵宝下乡插队，农村生活单调，且比较劳累，在朋友的影响下，他学会了抽烟。他的烟瘾还很大，一天抽两三盒，后来参军、工作，也是烟不离手，“我尝试过戒烟，但没成功”。

　　马卫中爱好广泛，他擅长打乒乓球和游泳，是我市冬泳协会会员，身体一向很好。2007年11月，他游泳后回家，突然感觉手脚发麻，熬了一天症状没有减轻，在老伴儿岳爱琴的催促下来到医院，经检查是突发脑梗。医生得知他烟瘾大，告诉他患这个病不能再抽烟了，再三建议他戒烟，老伴儿也劝他戒。

　　上了年纪，加上突发脑梗，马卫中这次动起真格：一定要把烟戒掉！可是，抽了几十年的烟，哪能说戒就戒呢？于是，他采取循序渐进的方式，逐渐减少抽烟的量，经过大半年的努力，他终于戒烟成功。

　　烟戒掉后，马卫中感觉时间似乎多了起来，用来干些啥呢？他决定捡烟盒来收藏。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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