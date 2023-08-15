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洛阳首个“无废乡村”授牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:23

　　栾川县庙子镇庄子村成为我市首个“无废乡村”。近日，市无废城市建设工作领导小组办公室在庄子村举行授牌仪式。

　　庄子村地处伏牛山世界地质公园栾川园区核心区域，先后荣获全国“美丽乡村”试点村、全国乡村旅游重点村等称号。该村成功创建我市首个“无废乡村”，为我市“无废细胞”整体创建工作带来了良好开端。

　　庄子村以生态旅游业为主导产业，目前已成为集生态旅游、休闲度假、康养等于一体的休闲度假庄园。该村建成垃圾分类亭2座，为每家每户配备垃圾分类箱，实现生活垃圾日产日清。同时，该村投资100余万元，高标准建成日处理500公斤垃圾的餐厨垃圾处理站，餐厨垃圾经处理生成有机肥，实现循环利用。此外，该村还建设了3座污水处理站，日处理生活污水650吨。

　　“无废细胞”是“无废城市”建设工作成效的重要载体，是指为贯彻落实“无废城市”建设理念，采取有效技术手段和管理措施，推广绿色生产生活方式，培育固体废物减量化、资源化和无害化的社会生活单位，包括机关、企事业单位、饭店、商场、社区、村镇、家庭等各类生产生活单元。

　　开展“无废城市”建设工作，是推动减污降碳协同增效的重要举措。我市“无废城市”建设工作于2020年正式启动，2022年成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设名单。

　　我市先后印发《洛阳市“无废细胞”创建考评办法(试行)》《洛阳市“无废乡村”创建考评办法(试行)》，明确了“无废细胞”申报范围、申报条件、申报流程，鼓励所有符合条件的单位积极开展创建工作。“十四五”期间，我们将在全市范围内开展“无废机关”“无废学校”“无废商超”“无废景区”“无废酒店”“无废矿山”“无废快递网点”等创建工作，助力我市“无废城市”建设。 (洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 翟倩然)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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