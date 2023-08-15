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洛阳市处非办提醒：警惕“售后返租”类非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.11 08:12

　　销售方承诺“售后返租”，可当你真正投资后，却迟迟无法兑现承诺，导致损失。市处非办工作人员提醒，警惕此类非法集资陷阱。

　　●案例

　　前不久，广州市白云区人民法院审结一起案件。本案受害人张女士称，被告人谎称投资商铺后，会有团队代运营，“只要投资进来，每个月都会有收入”。张女士购买了7.5平方米商铺，并签订了经营服务合同，服务公司承诺按照“固定经营收益+分红收益”的模式向张女士支付服务收益。不过直到案发时，张女士等人投资的商铺一直没有装修，承诺的收益也未兑现。

　　法院审理查明，被告人刘某东、陈某凡等人吸收178名集资参与人共计46107443元，集资参与人未收回资金共计46039003元。法院一审认为，3名被告人刘某东、陈某凡、林某洲结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额特别巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，3人分别被判处有期徒刑十二年六个月、十一年和五年。

　　●分析

　　“以分红为噱头，吸引投资的行为，均可视为非法集资。”市处非办工作人员分析，在本案中，3名被告人不以房产销售为主要目的，以售后包租、高额分红等方式向社会不特定对象吸收资金，其行为明显属于刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款”。本案集资参与人的损失已达46039003元，应当认定为“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”。

　　●提醒

　　市处非办工作人员提醒，近来，“售后返租”类房产销售模式在外地发生多起履约困难情况，即便是商家的促销方式，也存在一定风险，极易受到市场风向的影响。提醒广大投资人，要深入了解房产的投资前景，以免造成重大损失。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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