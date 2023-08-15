偃师区岳滩镇电商孵化基地项目吸引57名主播进驻 冲刺亿元年销售额大关

“鲜甜可口，颗粒饱满”“家人们，关注有好礼”“把‘划算’两个字打在屏幕上”……日前，在偃师区岳滩镇电商孵化基地内，直播电商主播杨希希手捧鲜食玉米，一句句情绪饱满的直播话术，引来一条条客户订单信息持续刷屏。

直播带货

“鲜甜可口，颗粒饱满”“家人们，关注有好礼”“把‘划算’两个字打在屏幕上”……日前，在偃师区岳滩镇电商孵化基地内，直播电商主播杨希希手捧鲜食玉米，一句句情绪饱满的直播话术，引来一条条客户订单信息持续刷屏。

无独有偶。在同一层的另一个直播间内，一张张裴氏拓印墨香四溢，尽显古风雅韵。作为省级非遗项目，裴氏拓印“酒香不怕巷子深”，单价上万元的高端拓片，通过电商直播一天销量可有数十单！

眼前的一幕幕，正在岳滩镇电商孵化基地一天天上演。在偃师“80后”返乡乡贤李鹏的带领下，57名电商主播聚集在3300多平方米的空间里，正冲刺亿元年销售额大关！

说起李鹏，他可是当地人眼中的“直播达人”。

2017年，李鹏回到偃师区岳滩镇岳滩村创业，利用在外地线上销售家具的经验，帮助乡亲们销售红薯、布鞋等土特产。

一开始，当地村民对他并未寄予多大厚望。谁承想，仅一年时间，李鹏就在淘宝、拼多多等平台上铺开4家店铺，日均发货量数万单，将小“乡货”做成了大生意！

去年以来，瞄准“新媒体”“短视频”的风口，偃师区大力推行“百村万人造星计划”，培养农村直播带货、直播营销、直播宣传等一系列人才，探索“农民当主播，手机变农具，直播成农活”的“新三农”工作模式。

身边越来越多人有兴趣加入直播队伍，这让李鹏看到做大直播事业的机遇。“何不把我的经验分享给大家，带动大家一起‘掘金’电商？”李鹏说。

去年，李鹏设立河南云梦李供应链管理有限公司，投资3000万元建设岳滩镇电商孵化基地项目。从全新的直播服务大楼到实体产品展示大厅，从手把手教授直播技巧到供货源、给场地，企业提供“一条龙”电商服务，让直播企业和个体户实现“拎包入住”。如此低门槛的进驻标准，让不少本土直播能人怦然心动。

眼下，基地已进驻电商团队6家。从偃师区的三轮摩托车整车及零部件、布鞋，到周边县区的银条、香料、金花葵、拓片等特色产品，10余个爆款商品涵盖农机、食品、工艺品等品类，今年以来基地实现4000多万元销售额，正全力冲刺亿元年销售额大关！

“3000万元对于我来说不是个小数目，但让更多人加入直播助农的队伍，这笔钱‘花得值’！”李鹏话语坚定。

一根网线、一台电脑，连接了城与乡，畅通了产与销。从“直播达人”变身为农村发展“领头羊”，李鹏乘着“电商＋助农”的东风，大大拓宽了群众的增收致富路，为产业振兴插上了“云翅膀”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 王雷 文/图）