洛阳近期空气湿度降低 请您注意防燥补水

今日多云转阴天，南部局部地区有小雨或零星小雨，气温12℃～22℃。 近期，我市持续晴好天气，这也意味着空气湿度降低，人的身体会受天气影响，易出现上火、干咳、燥热、心烦、便秘等情况，气象部门提醒市民注意防燥补水。 秋季干燥，防燥补水有很多方法。多喝水(可在水中加入蜂蜜)能够起到一定程度的润燥功效，同时注意少喝碳酸饮料。适度吃一些应季水果可有效缓解秋燥。如梨、柚子、柑橘、石榴等水果均有生津止渴、润肺化痰的功效。多吃蔬菜可补充人体所需的各类营养成分，增强抵抗力。如胡萝卜、西兰花、藕等。同时，要少吃油炸、烧烤、辛辣等易上火的热性食物。 来看洛阳天气，市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周多受高空偏西气流影响，我市以多云天气为主。 最近几天天气预报 今日：多云转阴天，南部局部地区有小雨或零星小雨，气温12℃～22℃。 明日：阴天到多云，气温13℃～21℃。 10月13日(周五)：多云，气温11℃～23℃。 10月14日(周六)：多云，气温13℃～23℃。 10月15日(周日)：晴天间多云，气温14℃～25℃。 10月16日(周一)：晴天到多云，气温13℃～22℃。 10月17日(周二)：多云到阴天，气温12℃～21℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）