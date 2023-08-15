“庆重阳”老年人登山活动在周山森林公园举行

昨日，2023年洛阳市“庆重阳”老年健身系列活动——老年人登山活动在周山森林公园精彩举行。 昨日，2023年洛阳市“庆重阳”老年健身系列活动——老年人登山活动在周山森林公园精彩举行。 本次活动由市老年人体育协会主办，市老年人体育协会自行车专项委员会、旅游分会承办。来自全市各县区的200多名老年登山爱好者参加此次活动，沿着公园内蜿蜒起伏的健身步道，大家昂首阔步，笑逐颜开。在活动现场，老年朋友们还表演了大合唱、舞蹈、八段锦、抖空竹、模特秀等精彩节目，赢得了阵阵喝彩与掌声。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张海东 摄影报道)