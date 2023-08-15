洛阳市委常委会召开会议

10日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究经济运行、城市经济发展等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究经济运行、城市经济发展等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席

10日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究经济运行、城市经济发展等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议。

会议强调，要深入学习宣传贯彻习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，坚持把做好宣传思想文化工作作为重大政治责任，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，认真落实“七个着力”重大要求，切实担负起新的文化使命，不断开创新时代宣传思想文化工作新局面，为现代化洛阳建设提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。要深入学习习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，增强政治自觉，把握“国之大者”，坚持干在实处、务求实效，切实以富民为导向全面推进乡村振兴，以科技创新塑造发展新优势，持续提升文化遗产保护传承利用水平，确保党中央决策部署落地生根。

会议听取了今年以来全市经济运行情况及下步工作安排汇报、全市第五次全国经济普查进展情况汇报，研究第四季度经济工作。会议强调，要准确把握当前经济形势，充分认识经济运行呈现下行压力加大、分化态势加大、风险隐患加大、政策力度也在加大等特征，牢牢抓住战略机遇，积极应对风险挑战，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要高度重视在存量上做增量，引导现有优质企业增资扩产，围绕龙头企业抓好产业链招商，加快科技产业社区建设，支持制造业企业开展“三大改造”，不断提升产业质量效益和竞争力；要善于把握政策契机，积极对接争取支持，加大招商引资力度，力促重大项目落地，切实赢得发展主动；要积极防范风险，有效化解地方债务、企业、社会等各领域风险，坚决守住安全发展底线；要持续加强民生保障，扎实做好“三保”工作，更好兜牢基本民生底线；要及早着手谋划明年经济工作，加强对上衔接，把准政策导向，争取更大支持。

会议听取了科技产业社区建设、城市民宿发展、楼宇经济发展、特色商业街区建设等情况汇报。会议强调，洛阳产业基础坚实、科研实力较强、文化底蕴深厚，有基础有条件做大城市经济。要有针对性地出台政策举措，支持城市区依托资源禀赋，选准主攻方向，因地制宜发展壮大城市经济。要高标准高质量谋划推进科技产业社区建设、城市民宿发展、楼宇经济发展、特色商业街区建设等重点任务，为实现经济持续恢复向好提供有力支撑。要完善推进机制，明确目标责任，加强督导考核，确保城市经济发展取得更大成效。

会议传达全国、全省党委和政府秘书长会议精神，研究我市贯彻落实意见。会议强调，要深入学习习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示，深化政治机关建设，坚持党的集中统一领导，加强党政工作统筹协调，不折不扣推动党中央和省委、市委决策部署落地见效。要把握关键工作，坚持前瞻性思考、全局性谋划，加强重点任务督导落实，高质量做好“三服务”工作，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。要加强自身建设，带头转变思维理念、提升工作能力、改进工作作风，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

会议听取了关于市人大常委会2024年度立法项目和近期立法调研项目建议的汇报。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、李杏、张玉杰、王森、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)