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洛阳明确加装电梯手续办理分“四步走”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 20:00

　　10日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳印发《关于进一步明确城市区既有住宅加装电梯手续办理流程的通知》(下称《通知》)，从制定方案、签订协议、协议公示、施工图审查、提出申请等多个方面，明确加装电梯手续办理规范流程。

　　第一步：编制方案发起表决

　　“在实际操作中，申请人可委托具有相应资质的设计单位，编制一份加装电梯初步方案，包含电梯安装位置、安装方式等内容。”洛阳市住建局相关负责人表示，随后可依照该份方案征求单元(栋)内业主意见并发起表决。

　　据悉，在表决时，需专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与，经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主，且参与表决人数四分之三以上的业主同意后，才可签订加装电梯协议。

　　第二步：协议公示公开透明

　　本着公开透明的原则，社区居委会负责核对申请人信息并组织公示，在拟加装电梯小区公示栏和拟加装电梯单元出入口处就加装电梯规划设计方案和加装协议进行公示，公示期为5个工作日。

　　公示期内如有异议，由业主自行协商解决。若协商失败，街道办事处、社区居委会可采取协调会、听证、表决等方式组织调解，并对公示及调解情况出具书面确认意见。

　　第三步：施工审查确保质量

　　“规划设计方案经业主充分协商、公示认可后，便可开展施工图设计及审查工作。”洛阳市住建局相关负责人表示，施工图应由申请主体委托具有相应资质的设计单位按改建工程进行设计，并按照规定将施工图交由具备相应资格的审查机构审查。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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