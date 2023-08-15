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中秋国庆假期旅游大数据出炉 青年游客成为游洛阳主力军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 19:59

　　刚刚过去的中秋国庆假期，洛阳游客接待量和旅游总收入均创新高。游客主要来自哪些地方？年龄结构如何？日前，洛阳旅游大数据中心监测的数据出炉，一项项数据背后，折射出洛阳文旅市场的新趋势、新变化。

　　青年游客是主力军

　　今年中秋国庆假期，洛阳文旅市场客群年轻化特征进一步凸显。数据显示，中秋国庆假期来洛游客中，25岁至34岁的游客占41.27%，35岁至44岁的游客占22.36%，18至24岁的游客占16.31%，占比排在前三位。青年群体正成为洛阳旅游市场的主力军。

　　业内人士表示，随着出游需求多元化和个性化的青年成为文旅市场的主力军，旅游赛道也会越来越多，越分越细。因此，应持续丰富文旅产品供给，开展音乐、美食、露营、电竞、汉服体验等丰富的主题活动，推动文旅产品朝年轻化、潮流化、创意化方向发展，不断满足青年游客多样化、特色化需求。

　　从来洛游客从事行业情况来看，从事教育类职业的人群占比最高。业内人士表示，洛阳依托丰厚的文化旅游资源，打造了一批内容丰富、特色鲜明、体验性强的研学旅游产品，龙门石窟、洛邑古城、洛阳博物馆等场所、场馆的研学旅游如火如荼，从事教育的游客对洛阳文化旅游兴趣十足。

　　省外客源明显增长

　　今年中秋国庆假期，洛阳文旅市场省外游客占比明显提升，客源市场半径持续扩大。数据显示，今年中秋国庆假期来洛旅游的省外客源占32.42%，同比上升12.31%，省外游客以陕西、江苏、山东、河北、山西、湖北、广东、浙江、安徽、四川等省份居多。

　　在省外客源城市中，排名前十位的分别是西安、北京、上海、武汉、苏州、天津、成都、杭州、深圳、石家庄。从城市能级来看，多为省会城市与一线城市。从整体情况来看，洛阳主要的潜在客源市场也分布在经济较为发达的地区。

　　中秋国庆假期，散客游是洛阳文旅市场的主流，其中家庭游客是散客群体的主角。在来洛游客的交通方式选择上，乘火车的人占67.65%，自驾车出行的人占25.08%，乘飞机的人占4.06%，乘大巴的人占3.21%。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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