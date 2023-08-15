洛阳供热前打压试水时间表出炉 快看啥时到你家！

距离今冬正式供热的日子越来越近，日前，洛阳市主城区几家热企陆续公布供热前打压试水时间表。打压试水期间，热用户应当注意哪些事项？10日，记者采访供热企业，为您做一次梳理。

距离今冬正式供热的日子越来越近，日前，洛阳市主城区几家热企陆续公布供热前打压试水时间表。打压试水期间，热用户应当注意哪些事项？10日，记者采访供热企业，为您做一次梳理。

打压试水后若发现跑冒滴漏，请及时“呼叫”管家

10日上午，记者从洛阳暖鑫热力有限公司处获悉，该公司的供热前打压试水工作将于10月14日在所辖小区陆续开展。

工作人员向记者介绍，届时，他们会将供热管家的电话张贴在小区每个单元门口。从打压试水当天起，若热用户家中采暖设施出现跑冒滴漏现象，可“呼叫”管家上门服务。

请注意所在小区打压试水的时间

据了解，其他热力企业也在进行今冬供暖前的相关准备工作。请广大热用户注意所在小区打压试水的时间。已完成打压试水的，要留意家中采暖设施是否有跑冒滴漏现象。

洛阳热力集团有限公司：目前正依次进行打压试水

该公司于10月7日起，对所辖小区陆续实施供热充水冷运行。本次公布的为部分小区名单，未公布的小区由于系统处于带压补水状态，不需要再安排打压试水。个别特殊情况小区以具体张贴通知时间为准。

洛阳北控水务集团新区热力分公司：目前正依次进行打压试水

该公司于9月18日起，对辖区直管小区进行冷水试运行。“供暖小管家”将提前三天在小区张贴具体试水时间，请广大热用户注意查看相关通知。

洛阳高新热力有限公司：27日起，陆续打压试水

该公司现已完成市政一次网充水工作。同时，对已完成的检修设施进行“回头看”，以确保采暖期期间供热设施安全平稳运行。