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青春洛阳 全新开局——大型纪念画册记录高质量发展历程，邀您参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 18:45

　　今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。眼下已进入第四季度冲刺阶段，全市上下充分激发敢为敢闯敢干敢首创活力，凝心聚力抢风口、全力以赴拼经济的氛围日益浓厚。

　　《洛阳市2023年国民经济和社会发展计划》提出，要以实现“主要经济指标增速保持在全省第一方阵”为主要预期目标，统筹推进“着力稳定经济运行，持续巩固向好态势”等9个方面工作。按照2023年重点工作细化分解，各牵头单位和责任单位推进顺利、落实有序，《洛阳市2023年国民经济和社会发展计划》的各项预期目标正逐步实现。

　　中州时代新能源生产基地、洛阳石化百万吨乙烯项目加快建设，海澜集团服装生产基地部分投产，一个个龙头项目将挺起洛阳产业发展的“脊梁”……

　　在洛阳市轨道交通集团有限责任公司，自9月1日起，参与项目建设管理服务的首批7所新建高中项目陆续揭牌投用；9月11日，“磁悬浮直膨式地铁车站智能通风空调系统关键技术自主创新及应用项目”获专家组认可，总体技术达到国际领先水平……

　　各民营企业抢抓重大项目，结合市场需求，促进产业转型升级……

　　青春洋溢的洛阳，正阔步行进在全新开局的发展征程上！

　　为全面呈现全市上下聚焦产业发展、助推重振洛阳辉煌的生动实践，记录各领域认真落实各项任务，推进全市经济社会高质量发展的创新举措和出彩成效，现开始编纂出版《青春洛阳全新开局》大型纪念画册，记录2023年青春洛阳全新开局的发展历程，见证年度任务完成情况，助推全市经济社会高质量发展。该画册将作为历史资料留存于世，并作为洛阳市人民政府驻北京、上海、深圳、郑州联络机构对外宣传交流的工具书，促进招商引资和洛阳城市品牌建设，展示洛阳青春风貌、全新开局新征程！

　　画册入编联系人：刘老师(18538860088)、肖老师(19838975267)。（洛报融媒·洛阳网记者 刘可可）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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