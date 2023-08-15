今晚油价下调！加满一箱汽油将少花3.5元

今日，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低85元、80元。

今日，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低85元、80元。 今日，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低85元、80元。 机构测算，此次调价折合92号汽油每升下调0.07元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.07元。 以油箱容量50L的普通私家车为例，这次调价后，车主加满一箱油将少花3.5元左右。柴油方面，油箱容量为160L的大货车，加满一箱油将省下约11.2元。⑥