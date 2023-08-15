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洛阳成立新研究院！百万吨乙烯项目再添“创新加持”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 17:17

　　10日上午，洛阳市绿色石化及先进材料产业研究院在中国石油化工股份有限公司洛阳分公司(以下简称“洛阳石化”)挂牌成立，未来将围绕百万吨乙烯项目及上下游、左右链企业的发展需求开展“产学研销用”定制化开发。

　　随着洛阳石化百万吨乙烯项目的落地建设，催生了大量乙烯及其关联产业的产品创新需求。研究院以百万吨乙烯项目为基础，针对项目及上下游、左右链发展所需，围绕新能源、锂钠电池、汽车、家电、医疗、非织造布、绿色农业、市政、光伏等领域，积极开展高质量、高附加值产品的研制开发，打造成中西部地区高质量创新发展的科技攻关平台，培育新用途、开拓新市场、开发“专精特新”化工新材料的产销研用平台，“政府-园区-上下游企业”合作共赢的服务平台。

　　研究院由洛阳石化牵头，实行“公司+联盟”形式进行组建，集研发、中试、产业化、工程化于一体，实行企业化管理、市场化运作。目前，研究院已吸纳中原石化、中石化石科院、合肥梓纯科技、成都亿科、中石化炼化工程洛阳技术研发中心、洛阳炼化公司、洛阳石化工程设计有限公司、洛阳理工学院等成员单位，涵盖设计院、企业及高校等，充分体现了产学研用深度融合。

　　未来三年，研究院将开展聚丙烯功能助剂及其应用技术的研究、聚丙烯在汽车和家电领域的低碳多功能加工应用研究、光伏蜂窝板专用聚丙烯树脂研制开发等12个方向的攻关，同时积极引入更多的企业及科研院所加入，建设成为集技术研发、科研协作、成果转化、人才培养、产权交易等一体化新型研发机构，为洛阳加快打造国内一流的绿色石化及先进材料生产基地提供创新加持。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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