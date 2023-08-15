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涉及白马寺片区改造提升！瀍河区22个项目集中签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 16:37

　　10日，洛阳市瀍河区在河洛古城举行招商引资集中签约仪式，白马寺片区改造提升、白马·初园文旅小镇、河南汉方医药健康等22个项目现场签约，投资总额260多亿元。

　　白马寺片区改造提升项目位于白马寺镇，一期拟投资15亿元，以文化传承与运营为发展理念，重点聚焦白马寺和汉魏洛阳城，围绕汉魏文化、释源文化、客家文化三大文化IP进行整体改造提升，改造范围西至白常路、东至白佃路、北至西阳门大街、南至洛河。项目建成后，将通过文化的核心展示、创新转化和传承发展等方式，推动从古迹观光到沉浸式体验，打造世界级文化旅游目的地。

　　白马·初园文旅小镇项目，一期位于西阳门大街以南，占地面积约50亩；二期位于西阳门大街以北，占地面积约140亩。项目将依托白马寺东侧原翟泉工业区遗留的旧厂房，采取租赁、合资、合作等方式进行改造，打造集文化交流、休闲度假、餐饮民宿、研学培训为一体的主题度假小镇。

　　河南汉方医药健康项目，计划在现有保健食品、化妆品行业发展的基础上，新建普通食品、院内制剂研发、生产线。2023年至2024年，完成保健食品、功能性食品、化妆品生产车间及检验场所等建设。2024年至2025年，项目将实现年产值突破1亿元。

　　近年来，瀍河区坚持“项目为王”，积极探索产业转型，推动产业高质量发展。此次签约的项目涉及新能源汽车、美妆研发、城市更新、文旅等领域，将助力洛阳现代化产业体系建设。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 见习记者 陈雅旭 文/图 通讯员 王少峰 邓佳英)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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