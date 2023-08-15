全市首批！洛阳为“万企兴万村”行动实验项目授牌

10日上午，洛阳市“万企兴万村”行动推进会召开，会上为洛阳首批36个“万企兴万村”行动实验项目授牌。

10日上午，洛阳市“万企兴万村”行动推进会召开，会上为洛阳首批36个“万企兴万村”行动实验项目授牌。 10日上午，洛阳市“万企兴万村”行动推进会召开，会上为洛阳首批36个“万企兴万村”行动实验项目授牌。 自“万企兴万村”行动启动以来，洛阳广大民营企业和商会组织积极投身“万企兴万村”行动，打造出一大批乡村振兴示范项目，为洛阳乡村振兴奠定了坚实基础。 根据各县区“万企兴万村”行动领导小组推选，经洛阳市“万企兴万村”行动领导小组成员单位联合审核把关，认定上窑原生园生态农庄项目等36个项目为洛阳市首批“万企兴万村”行动实验项目。 未来，首批36个项目将积极发挥示范带动效应，为推进洛阳乡村振兴贡献新的智慧和力量。 洛阳市首批“万企兴万村”行动实验项目名单： 1.上窑原生园生态农庄项目 2.华洋塑料制品厂大型精加工项目 3.羊肚菌产业园项目 4.“山水隐庐·水云润”项目 5.辛店礼乐小镇项目 6.辛店盛唐西苑林果种植田园综合体项目 7.洛阳张波食品有限公司-民宿项目 8.宁邦生物科技有限公司-牡丹种植项目 9.栾川县蕙兰文化产业园项目 10.洛阳百芳研学旅行有限公司研学基地建设项目 11.野孩子露营基地项目 12.李楼花卉市场项目 13.风华少年项目 14.常袋镇马岭村德马体育项目 15.横水镇寒亮村奶牛养殖产业带动项目 16.中央厨房项目 17.甜瓜小镇项目 18.汝阳云之裳项目 19.洛阳林安旅游开发有限公司文旅综合开发项回 20.洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司桑蚕种养项目 21.洛阳顺势药业有限公司柴胡种植项目 22.洛阳钊隆农牧科技有限公司农牧科技创业园项目 23.天兴生态园农业产业项目 24.黄河神仙湾休闲农业旅游度假区项目 25.鹿峰文旅综合体项目 26.二里头研学项目 27.黄杨驿站项目 28.平等乡张奇庄村瓜蒌产业项目 29.吕店镇河南省九都腾飞项目 30.宜阳凯胜食品有限公司项目 31.小界乡山水隐庐-界外微度假旅游综合体项目 32.东宋镇木美土里项目 33.洛阳景森农业有限公司助农项目 34.红山欢乐谷旅游度假区项目 35.樱桃沟社区乡村旅游项目 36.洛阳汉子木制品安装有限公司助农项目 （洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图)