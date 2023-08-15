全市首批！洛阳为“万企兴万村”行动实验项目授牌

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10日上午，洛阳市“万企兴万村”行动推进会召开，会上为洛阳首批36个“万企兴万村”行动实验项目授牌。
10日上午，洛阳市“万企兴万村”行动推进会召开，会上为洛阳首批36个“万企兴万村”行动实验项目授牌。
自“万企兴万村”行动启动以来，洛阳广大民营企业和商会组织积极投身“万企兴万村”行动，打造出一大批乡村振兴示范项目，为洛阳乡村振兴奠定了坚实基础。
根据各县区“万企兴万村”行动领导小组推选，经洛阳市“万企兴万村”行动领导小组成员单位联合审核把关，认定上窑原生园生态农庄项目等36个项目为洛阳市首批“万企兴万村”行动实验项目。
未来，首批36个项目将积极发挥示范带动效应，为推进洛阳乡村振兴贡献新的智慧和力量。
洛阳市首批“万企兴万村”行动实验项目名单：
1.上窑原生园生态农庄项目
2.华洋塑料制品厂大型精加工项目
3.羊肚菌产业园项目
4.“山水隐庐·水云润”项目
5.辛店礼乐小镇项目
6.辛店盛唐西苑林果种植田园综合体项目
7.洛阳张波食品有限公司-民宿项目
8.宁邦生物科技有限公司-牡丹种植项目
9.栾川县蕙兰文化产业园项目
10.洛阳百芳研学旅行有限公司研学基地建设项目
11.野孩子露营基地项目
12.李楼花卉市场项目
13.风华少年项目
14.常袋镇马岭村德马体育项目
15.横水镇寒亮村奶牛养殖产业带动项目
16.中央厨房项目
17.甜瓜小镇项目
18.汝阳云之裳项目
19.洛阳林安旅游开发有限公司文旅综合开发项回
20.洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司桑蚕种养项目
21.洛阳顺势药业有限公司柴胡种植项目
22.洛阳钊隆农牧科技有限公司农牧科技创业园项目
23.天兴生态园农业产业项目
24.黄河神仙湾休闲农业旅游度假区项目
25.鹿峰文旅综合体项目
26.二里头研学项目
27.黄杨驿站项目
28.平等乡张奇庄村瓜蒌产业项目
29.吕店镇河南省九都腾飞项目
30.宜阳凯胜食品有限公司项目
31.小界乡山水隐庐-界外微度假旅游综合体项目
32.东宋镇木美土里项目
33.洛阳景森农业有限公司助农项目
34.红山欢乐谷旅游度假区项目
35.樱桃沟社区乡村旅游项目
36.洛阳汉子木制品安装有限公司助农项目 （洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图)