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全市首批！洛阳为“万企兴万村”行动实验项目授牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 11:38

　　10日上午，洛阳市“万企兴万村”行动推进会召开，会上为洛阳首批36个“万企兴万村”行动实验项目授牌。

　　自“万企兴万村”行动启动以来，洛阳广大民营企业和商会组织积极投身“万企兴万村”行动，打造出一大批乡村振兴示范项目，为洛阳乡村振兴奠定了坚实基础。

　　根据各县区“万企兴万村”行动领导小组推选，经洛阳市“万企兴万村”行动领导小组成员单位联合审核把关，认定上窑原生园生态农庄项目等36个项目为洛阳市首批“万企兴万村”行动实验项目。

　　未来，首批36个项目将积极发挥示范带动效应，为推进洛阳乡村振兴贡献新的智慧和力量。

　　洛阳市首批“万企兴万村”行动实验项目名单：

　　1.上窑原生园生态农庄项目

　　2.华洋塑料制品厂大型精加工项目

　　3.羊肚菌产业园项目

　　4.“山水隐庐·水云润”项目

　　5.辛店礼乐小镇项目

　　6.辛店盛唐西苑林果种植田园综合体项目

　　7.洛阳张波食品有限公司-民宿项目

　　8.宁邦生物科技有限公司-牡丹种植项目

　　9.栾川县蕙兰文化产业园项目

　　10.洛阳百芳研学旅行有限公司研学基地建设项目

　　11.野孩子露营基地项目

　　12.李楼花卉市场项目

　　13.风华少年项目

　　14.常袋镇马岭村德马体育项目

　　15.横水镇寒亮村奶牛养殖产业带动项目

　　16.中央厨房项目

　　17.甜瓜小镇项目

　　18.汝阳云之裳项目

　　19.洛阳林安旅游开发有限公司文旅综合开发项回

　　20.洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司桑蚕种养项目

　　21.洛阳顺势药业有限公司柴胡种植项目

　　22.洛阳钊隆农牧科技有限公司农牧科技创业园项目

　　23.天兴生态园农业产业项目

　　24.黄河神仙湾休闲农业旅游度假区项目

　　25.鹿峰文旅综合体项目

　　26.二里头研学项目

　　27.黄杨驿站项目

　　28.平等乡张奇庄村瓜蒌产业项目

　　29.吕店镇河南省九都腾飞项目

　　30.宜阳凯胜食品有限公司项目

　　31.小界乡山水隐庐-界外微度假旅游综合体项目

　　32.东宋镇木美土里项目

　　33.洛阳景森农业有限公司助农项目

　　34.红山欢乐谷旅游度假区项目

　　35.樱桃沟社区乡村旅游项目

　　36.洛阳汉子木制品安装有限公司助农项目  （洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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