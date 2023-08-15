20集微纪录片《老照片里的常香玉》全网上线

今年是人民艺术家常香玉诞辰100周年。9日，由中国文学艺术界联合会、中国戏剧家协会、中共河南省委宣传部主办，河南省文学艺术界联合会、河南省戏剧家协会策划出品的20集微纪录片《老照片里的常香玉》在全网正式上线。

今年是人民艺术家常香玉诞辰100周年。9日，由中国文学艺术界联合会、中国戏剧家协会、中共河南省委宣传部主办，河南省文学艺术界联合会、河南省戏剧家协会策划出品的20集微纪录片《老照片里的常香玉》在全网正式上线。

作为一位德艺双馨的人民艺术家，常香玉一生开创了无数个“第一”。她第一个创立了豫剧表演艺术“常派”，第一个捐献“香玉剧社号”战斗机，第一个把豫剧艺术送到朝鲜前线慰问志愿军，主演第一部河南戏曲电影艺术片《花木兰》；第一个把豫剧带出国门，在奥地利、匈牙利、苏联、蒙古、朝鲜等国都留下演出的足迹；第一个用演出收入设立了“香玉杯”戏曲艺术基金。

在河南洛阳，至今仍流传着许多与常香玉演出有关的故事。“刘大哥讲话理太偏，谁说女子享清闲……”这是豫剧“常派”保留名剧《花木兰》中女主角花木兰演唱的经典唱段《谁说女子不如男》，每当唱起这铿锵有力、激越奔放的戏词，观众脑海中便会不停地闪现常香玉大师塑造的一个个鲜活生动的豫剧舞台人物形象。她一生秉持“为祖国放歌、为人民演戏”的理念，用生命践行着“戏比天大”的精神。

微纪录片《老照片里的常香玉》邀请了20位常香玉先生的亲友、弟子、艺术家、媒体人等社会各界人士，深切缅怀“一代宗师”，从档案视角重温大师的风范，以老照片的形式讲述大师的故事，回忆大师矢志不渝的为民情怀，弘扬大师“戏比天大”的艺术精神，激励后辈奋发自强，学习常香玉大师德艺双馨、无私奉献的品质和崇高精神，为新时代戏剧事业发展做出新的贡献。

微纪录片《老照片里的常香玉》播出平台有人民日报客户端、央视频、学习强国、今日头条、哔哩哔哩等，如果您感兴趣，可到相关平台收看。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）