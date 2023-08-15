过往车辆及行人注意！学子街以西文仲大道以东28个信号灯因停电不亮

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：开元大道和牡丹大道从瀛洲路口以西信号灯不亮，已经有半个月了，存在很大交通隐患，期间，也没有相关部门说明情况，到底是什么原因造成的，大概多久能恢复正常？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：开元大道和牡丹大道从瀛洲路口以西信号灯不亮，已经有半个月了，存在很大交通隐患，期间，也没有相关部门说明情况，到底是什么原因造成的，大概多久能恢复正常？

市公安局回复：因开元大道丝路大道东南角信号灯高压供电分接箱故障，造成学子街以西，文仲大道以东，洛宜路以南，牡丹大道以北范围涉及28个信号灯路口停电，信号灯不亮。由于移动信号灯有限，交警支队已在17个路口放置移动灯。由于此次故障较为严重，恢复时间不确定，请通过停电范围的车辆、行人减速慢行，注意安全。

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