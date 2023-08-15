居民医保如何办理停保？洛阳市医疗保障局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子要去外地上学，需要在当地缴纳居民医保，而之前在洛阳缴纳的居民医保需要办理停保，请问如何办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子要去外地上学，需要在当地缴纳居民医保，而之前在洛阳缴纳的居民医保需要办理停保，请问如何办理？

市医疗保障局回复：停保可本人通过“支付宝——河南医保”小程序办理，也可持身份证、社保卡至参保地所属医保中心办理。

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支付宝办理流程：打开居民个人支付宝，搜索河南医保进入小程序，在热门服务后面点击更多进入服务大厅，在办理栏找到城乡居民暂停参保登记，登记个人中断原因即可。

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