员半千：文武兼备的不羁才子 （历史上的“武状元”）

大业年间，隋炀帝在洛阳设进士科，科举制正式开启。武周时期，武则天又设武举，并开创殿试制度。然而，有史记载的武状元远少于文状元，在这些有限的武状元中，尤以“再造大唐”的郭子仪名气最大。

大业年间，隋炀帝在洛阳设进士科，科举制正式开启。武周时期，武则天又设武举，并开创殿试制度。然而，有史记载的武状元远少于文状元，在这些有限的武状元中，尤以“再造大唐”的郭子仪名气最大。

除了正常考试，朝廷还通过特诏选拔军事人才，出类拔萃者也可能被称为“武状元”。文武双全的他们，会度过怎样的一生？

狂放不羁称“半千”

说起员(音同运，古通贠)半千，你也许没什么印象，但在唐代他可是一位名人。《旧唐书》和《新唐书》都为他作传，《资治通鉴》中也有他的事迹。如今他还多了一个名号，即史上第一位“武状元”。

严格来说，这个名号并不准确，但由于史籍中对武状元记载较少，后人也就姑且这么认为了。

那么，员半千究竟是怎样一个人呢？

据《新唐书》等记载，员半千本姓刘，名叫余庆。他小时候家境贫寒，客居晋州，参加童子试时已能讲《易》《老子》，得到宰相房玄龄的赏识。

刘余庆为何改名员半千？说来话就长了。

他祖上有个人叫刘凝之，是南朝宋时人。刘凝之后来渡江北上到洛阳，投奔了北魏，魏帝见他仰慕春秋时伍子胥的忠烈，伍子胥又名伍员，便赐他姓员。

刘余庆长大后，拜名士王义方为师。王义方欣赏他的超逸秀拔，常说：“这世上五百年才出一位贤者，就是你啊！”他便改名半千，就是五百的意思。

从员半千改名可以看出，此人个性比较张扬。后来，他向唐高宗上表求官，更显得狂放不羁。

员半千生年不详，据推测在贞观十四年(公元640年)前后。约30岁时，他应诏向唐高宗自荐求官，在《陈情表》中说无人能超越自己。假如有人比自己强，他愿请皇帝“斩臣头，粉臣骨，悬于都市，以谢天下才子”。

《陈情表》收录在清代官修的《全唐文》中，真伪有待考证。不过，从他敢于自作主张开仓放粮来看，算得上官场中的一股清流。

《新唐书》中记载，员半千当过武陟县尉。当时久旱无雨，他劝县令殷子良开仓放粮，赈济饥民，殷子良不同意。后来县令外出公干，他瞅准时机，“悉发之，下赖以济”。

百姓对员半千感恩戴德，县令却怒不可遏，刺史得知此事，更是将员半千下了大狱。幸好朝中重臣薛元超到此巡访，他对刺史说：“你不能抚恤百姓，县尉替你做了，怎么还要加罪于他？”员半千这才被释放。

高才及第“岳牧举”

唐人李肇在《唐国史补》中说，进士科始于隋大业年间，盛于唐贞观、永徽之际，“缙绅虽位极人臣，不由进士者，终不为美”。到武周长安二年(公元702年)，武则天又开设武举，从此朝廷开科取士，文武兼收。

其实，隋炀帝时下诏举贤，并不局限于“学业优敏，文才美秀”的文士。他还声称，“才堪将略，则拔之以御侮；膂力骁壮，则任之以爪牙”，而这就是武举的前身。

通常来说，朝廷通过定期举行的贡举选拔人才，文举由礼部主持，称礼部试；武举由兵部主持，称兵部试。皇帝也会亲自选拔“非常之才”，时间不定，称为制举。

制举名目繁多，可以自荐参加。如《大唐新语》中称，武则天登基之初“大搜遗逸”，前来应制者有上万人，女皇登上洛城南门亲试。《旧唐书》中记载，开元十五年(公元727年)，唐玄宗也登上洛城南门，亲试前来应制的“文武高才”。

员半千参加的是岳牧举。岳牧相当于刺史，也泛指封疆大吏，地位十分重要。《新唐书》中记载，他出狱之后，正赶上唐高宗在洛阳武成殿“举岳牧”，出的试题是：“兵家有三阵，分别指什么？”

不等别的举子回答，员半千就抢先道：“师出以义，有若时雨，得天之时，此为天阵；兵在足食，且耕且战，得地之利，此为地阵；善用兵者，使三军之士，如父子兄弟，得人之和，此为人阵。若无三阵，不可以战！”

唐高宗很满意，“及对策，擢为上第”。《唐会要》中也称：“永隆元年(公元680年)，岳牧举，武陟县尉员半千及第。”大概也正因此，后人称他为史上第一位“武状元”，尽管此时武举制度还未真正推出。

员半千有了名气，但并没有机会升官。垂拱四年(公元688年)，他奉命出使吐蕃，临行前被武则天召见。武则天说：“久闻卿名，谓是古人，不想是在朝中。既然如此，出使吐蕃这样的小事，就不劳烦你去了！”

忤旨也请罢“控鹤”

武则天欣赏员半千的才学，让他留在洛阳，以备顾问。武周建立后，他又被擢升为弘文馆直学士、正谏大夫等。

按理说，武则天对员半千不薄，员半千也愿意报效朝廷。明堂建成后，他撰有《明堂新礼》3卷呈上；封禅嵩山时，他又撰《封禅四坛碑》12首。可当女皇设立控鹤监，让他兼任右控鹤内供奉时，员半千不干了！

武则天晚年宠幸张易之、张昌宗兄弟，控鹤监即以二张为首，还笼络了一批御用文人。员半千身为谏官，上疏称自古没有控鹤监一职，且“授任者皆浮狭少年，非朝廷德选”，应该将其罢黜。女皇见他竟敢违背旨意，一气之下，将他贬为水部郎中。

没过多久，员半千出任棣州(在山东)刺史，后又回到朝中，担任弘文馆学士。神龙元年(公元705年)，武则天还政李唐。唐中宗李显宠信武三思，而员半千“以贤见忌”，又被贬到外地当了刺史，直到唐睿宗时才又回到朝中。

唐睿宗对员半千礼遇有加，让他教谕太子李隆基，并兼任崇文馆学士。李隆基登基后，开元二年(公元714年)，员半千去世。

员半千生年不详，去世的时间及年龄也有争议，如有史料记载他卒于开元九年(公元721年)，享年94岁；也有学者据史料推测，他晚年辞官，寄情山水，去世时为75岁。

值得一提的是，员半千与骆宾王颇有交情。骆宾王是初唐四杰之一，曾随徐敬业在扬州起兵反武，兵败后不知所终。他作有流传千古的《为徐敬业讨武曌檄》，还有《答员半千书》及《叙寄员半千》等诗文传世。

员半千的诗文多已散佚，人们不知道他在书信中对骆宾王说过什么，只知道他选择了与骆宾王不同的人生道路。(洛报融媒·洛阳网记者 张广英)