肩带裙、坦领服、石榴裙……在洛阳博物馆二楼，“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”主题展正在展出。14套复原的唐制汉服和60余件出土文物，带领观众穿越时空，以武则天的一生为主线，依次开启“花样年华百美竞呈”“服章之美礼仪之大”“明妆丽影神都衣香”三个篇章，让大家领略大唐风貌，感受一千多年前的审美和时尚。

肩带裙、坦领服、石榴裙……在洛阳博物馆二楼，“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”主题展正在展出。14套复原的唐制汉服和60余件出土文物，带领观众穿越时空，以武则天的一生为主线，依次开启“花样年华百美竞呈”“服章之美礼仪之大”“明妆丽影神都衣香”三个篇章，让大家领略大唐风貌，感受一千多年前的审美和时尚。

在这14套复原的汉服中，有不少原型是洛阳的文物，而且均为首次在洛阳展出。记者从中选出5套典型的复原汉服和相关文物，探寻它们背后的历史故事。

彩绘黄釉陶女俑

依据文物复原的汉服

武则天刚入宫时，叠穿裙子已是时尚

唐贞观二十一年(公元647年)，是武则天进宫的第10个年头。这时，隋末战争结束不到30年，经历战火后的人们忙着重建家园，顾不上打扮，所以服装风格依然和北朝后期、隋朝类似。中华服饰文化研究会理事、北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任陈诗宇介绍，初唐时期的服装呈保守之风，其时女性出门装束很保守。

这件出土于偃师一墓葬的彩绘黄釉陶女俑，展示的就是典型的初唐时期女性打扮。陈诗宇介绍，女俑的上衣叫窄袖衫子，下裙是间色裙，也就是用两种不同的布料一条一条拼接而成。仔细观察，间色裙的竖条纹还很宽，所以这条下裙也叫宽条间色裙。

值得关注的是，当时的宫女、婢女为了方便行动，还会在腰胯部束带，将裙摆拢高，并露出裙内所穿的条纹裤，该女俑的穿着就是如此。

复原后的汉服，整套材质都是绫，上面用了大面积的宝花纹，袖口和连边则是用的连珠纹，束带提高了裙摆，露出了里面穿的条纹裤。这一时期女性的发髻比较低矮，和盛唐时的高耸形成鲜明对比。