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洛钼集团刚果（金）TFM混合矿项目成功带料试车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:33

　　记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼集团)获悉，刚果(金)当地时间10月1日20时8分，洛钼集团近年来规模最大的矿建项目——刚果(金)TFM混合矿项目成功带料试车。

　　TFM混合矿项目是洛钼集团在刚果(金)布局的扩产增效重点项目，共有32个施工单位担负86个标段的施工任务。该项目共计规划建设3条生产线，分别是350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线。未来，项目全部建成达产后，预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。

　　本次试车是集6500kW半自磨机试车、8500kW球磨机单机试车、磨矿浮选系统带水联动试车、磨矿系统带料试车于一体的综合性试车，是所有参建人员连续奋战50个小时取得的成果。这是继中区上半年顺利投产、东区氧化矿选矿生产线8月30日一次性投料试车成功后，TFM混合矿项目的又一重要进展，为洛钼集团实现年度生产目标奠定了坚实基础。

　　近年来，作为一家国际化资源公司，洛钼集团深度融入“一带一路”建设，在亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲都有深度业务布局，逐步成长为全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，基本金属贸易业务位居全球前三，在2022全球矿业公司40强(市值)排行榜中列第20名。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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